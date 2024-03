Wolfsburg. Das war‘s mit der Meisterschaft: Wolfsburgs Fußballerinnen verlieren Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München vor 24.437 Fans mit 0:4.

Das war‘s mit der Meisterschaft! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am Samstagabend das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München mit 0:4 (0:0) deutlich und am Ende hochverdient verloren. Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgte die Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder vor der Wolfsburger Rekordkulisse von 24.437 Fans in der VW-Arena unmittelbar nach der Halbzeit für die Führung. Klara Bühl mit einer direkt verwandelten Ecke, Lea Schüller und Georgia Stanway machten danach alles klar. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat der amtierende deutsche Meister jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den direkten Verfolger aus Wolfsburg.

Die Wolfsburgerinnen mussten erwartungsgemäß auf Anführerin Alexandra Popp und Lena Lattwein verzichten. Dafür stand die Bundesliga-Topstürmerin Ewa Pajor nach Knieproblemen gleich wieder in der Startelf. In der nervösen Anfangsphase hatten die Bayern zunächst mehr vom Spiel und gleich die besseren Möglichkeiten: Joelle Wedemeyer störte Klara Bühl beim Abschluss noch entscheidend, dann traf Giulia Gwinn mit einem Schlenzer nur die Latte.

Sveindis Jonsdottir vergibt die Riesenchance zur VfL-Führung

Der VfL war immer wieder nach Umschaltmomenten gefährlich. Als Glodis Viggosdottir den Ball an der Mittellinie verlor, ging‘s über Pajor und Sveindis Jonsdottir schnell nach vorne. Pajor legte vor dem Tor quer, doch die Isländerin Jonsdottir verzog - es war die Riesenchance zur Wölfinnen-Führung (13. Minute). Kurz darauf erkämpften sich die Gastgeberinnen wieder den Ball, dieses Mal legte Jonsdottir quer für Pajor, doch das Anspiel war zu ungenau.

Wolfsburgs Topstürmerin Ewa Pajor (links) kehrte nach ihrer Verletzung gleich wieder in die Startelf zurück. © regios24 | Darius Simka

Es folgte der erste VfL-Schock: Die bis dahin so starke Abräumerin Marina Hegering verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am linken Knie. Schon nach 21 Minuten war das Spitzenspiel für die Nationalspielerin beendet. Für sie übernahm Linksverteidigerin Dominique Janssen in der Innenverteidigung, Nuria Rabano die linke Abwehrseite.

Marina Hegering muss nach 23 Minuten verletzt ausgewechselt werden

Auch die nächste Gelegenheit hatte dann Wolfsburg, wieder nach einem Bayern-Ballverlust. Doch Jule Brands Abschluss, eine Mischung aus Schuss und Flanke, segelte vorbei.

Sveindis Jonsdottir hatte die Riesenchance für den VfL Wolfsburg auf dem Fuß, schoss aber vorbei. © regios24 | Darius Simka

Die Münchnerinnen schafften es im Gegensatz zum VfL strukturierter vor das Tor zu kommen. Lea Schüller entwischte Rabano auf der rechten Angriffsseite, ihren Schuss aufs kurze Eck hatte Keeperin Merle Frohms aber, lenkte ihn zur Ecke. Das war‘s in der abwechslungsreichen ersten Hälfte, in der die Wolfsburgerinnen dem Spitzenreiter in einem verteilten Spiel die Stirn boten, vor allem kämpferisch (Zweikampfquote von 60:40 Prozent) die Stirn boten.

Ex-Wölfin Pernille Harder lässt Bayern jubeln

Doch das änderte sich nach der Pause schlagartig - und die Wölfinnen hatten großen Anteil daran. Nach einer eigenen Ecke schnappte sich Klara Bühl den Ball, trieb ihn nach vorne und legte auf die Ex-Wolfsburgerin Harder ab, die Kathrin Hendrich aussteigen ließ, Chantal Hagel fälschte den Ball noch ab - 0:1.

Kurz darauf sorgten die Bayern schon für die Entscheidung: Bühls Ecke flog direkt Richtung Tor, die Ex-Wolfsburgerin Jovanna Damnjanovic irritierte Frohms noch entscheidend, war aber nicht mehr dran, der Ball aber drin - 0:2.

Die letzte Titelchance hat der VfL im DFB-Pokal

Der VfL bemühte sich, doch der Anschluss lag weniger in der Luft als die Entscheidung, die Bühl (Frohms hielt stark) und Gwinn (vorbei) in der 74. Minute vergaben. Die besorgte dann Schüller nach einem Zuckerpass von Harder in die Schnittstelle. Spätestens jetzt war den Münchnerinnen der Sieg nicht mehr zu nehmen. Stanway machte mit einem abgefälschten Schuss die höchste VfL-Niederlage seit dem Champions-League-Halbfinale beim FC Barcelona im April 2022 (1:5) perfekt.

Das Ergebnis war am Ende deutlicher als der Spielverlauf, aber eine Demütigung vor der Wolfsburger Rekordkulisse war‘s trotzdem. Den Wolfsburgerinnen bleibt jetzt nur noch eine realistische Titelchance. Dafür benötigen sie am Ostersamstag (30. März, 13 Uhr, AOK-Stadion) einen Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen die SGS Essen. Den Cup hat der VfL in den vergangenen neun Jahren immer gewonnen. Im zweiten Halbfinale treffen die Bayern am Ostersonntag (15.45 Uhr) auf Eintracht Frankfurt.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Frohms - Wedemeyer (58. Wilms), Hendrich, Hegering, Janssen - Oberdorf, Hagel (58. Endemann), Huth - Jonsdottir, Pajor (79. Kalma), Brand (79. Xhemaili).

Bayern München: Grohs - Gwinn (90. Hansen), Viggosdottir, Sembrant, Naschenweng - Zadrazil (90. Kerr), Stanway - Harder (90. Dallmann), Damnjanovic (77. Lohmann), Bühl (84. Eriksson) - Schüller.

Tore: 0:1 Harder (47.), 0:2 Damjanovic (57.), 0:3 Schüller (76.), 0:4 Stanway (87.).

Gelbe Karten: - / Naschenweng, Stanway, Harder.

Schiedsrichterin: Fabienne Michel (Gau-Odernheim).

Zuschauer: 24.437 in der VW-Arena.