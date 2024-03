Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg unterliegt am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit 0:2 in Leverkusen. So benotet unsere Redaktion die VfL-Akteure.

Der VfL Wolfsburg unterlag am Sonntagabend mit 0:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen und steht damit auf Rang 13 der Fußball-Bundesliga. Hier sind die Noten der Wolfsburger Akteure.

Koen Casteels: War bei Wirtz‘ Pfostenknaller noch mit einer Fingerspitze dran. Bei den Gegentoren machtlos, kurz danach mit Glanztat bei Hincapie-Kopfball. Note: 2,5

Maxence Lacroix: Half mit, hinten den Wolfsburger Beton anzurühren und gab dem Gemisch seine französische Note. Fast immer auf der Höhe, ohne große Fehler. Note: 3

Moritz Jenz: Nach Zupfer an Wirtz früh verwarnt. Und nach nicht mal einer halben Stunde war der abermals maskierte Abwehrchef nach einem Foul an Schick mit Gelb-Rot draußen. Rabenschwarzer Abend. Note: 5

Cedric Zesiger: Seine etwas unorthodoxe Volleyabnahme lenkte Hradecky in Minute 25 gerade noch über die Latte. Hinten fügte er sich nach vielen Spielen auf der Bank gut ein. Note: 3,5

Ridle Baku: Verzog in Hälfte eins nach Arnold-Pass aus halbrechter Position. Auch sonst bei Vorstößen oft glücklos, hinten aber solide – nur beim 2:0 kam er nicht hinterher. Note: 4,5

Maximilian Arnold: Die Räume dicht machen – das war diesmal die Hauptaufgabe des Kapitäns. Ein guter Pass auf Baku im Spiel nach vorne. Note: 4

Yannick Gerhardt: Sah früh seine fünfte Gelbe, ist gegen Augsburg gesperrt. Hatte oft seine leuchtend pinken Schuhspitzen dazwischen und störte die Leverkusener Kombinationen. Nach vorne ging aber nichts. Note: 4

Kevin Paredes: Ließ beim 1:0 Tella in seinem Rücken entwischen. Sonst fast ausschließlich als Außenpart in der Fünferkette gefordert. Hin und wieder verlor er die Übersicht, offensiv wirkungslos. Note: 5

Tiago Tomás: Anfangs mit Elan und bemüht, seine Chance zu nutzen. In einiger Szenen durchaus spielintelligent, aber vorne immer mehr auf verlorenem Posten. Note: 4,5

Lovro Majer: In der Anfangsviertelstunde mit zwei schönen Offensivaktionen, dann aber mit schlechten Pass vor dem Platzverweis. Konnte den schnellen Grimaldo beim 0:1 nicht am Flanken hindern. Note: 5

Jonas Wind: Der Däne durfte wieder auf seine frühere Position ins Sturmzentrum, weil Behrens draußen saß. Wurde dann aber nach einer guten halben Stunde das Opfer der Reaktion von Kovac nach dem Platzverweis und wirkte sichtlich angefressen. Note: 4

Sebastiaan Bornauw (32. für Wind): Der Belgier rückte für Jenz in die Abwehr und stellte seine Qualitäten als robuster Abräumer unter Beweis. Note: 3,5

Aster Vranckx (62. für Majer): Fügte sich in das kompakte Defensivbollwerk des VfL ein. Ohne Note

Amin Sarr (62. für Tomás): Wirkt selbstbewusster als in der Hinserie, behauptet sich besser im Zweikampf. Ohne Note

Patrick Wimmer (87. für Gerhardt): Der Österreicher bekam noch ein paar Minütchen, um nach seiner Verletzung wieder reinzufinden. Ohne Note

Kevin Behrens (87. für Zesiger): Schmorte diesmal lange auf der Bank, nur mit Kurzeinsatz. Ohne Note