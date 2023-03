Omar Marmoush – Die Spur nach Frankfurt wird immer heißer

Schon lange gibt es Getöse im Omar Marmoush. Bleibt der Angreifer beim VfL Wolfsburg? Oder verlässt er den Klub? Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass der Ägypter sich künftig Eintracht Frankfurt anschließen wird. Nun scheint in dieser Sache ein Durchbruch erzielt worden sein – das berichtet zumindest Sport1.

Demnach soll der 24-Jährige sich nicht nur über einen Wechsel nach der laufenden Saison einig sein. Laut dem TV-Sender soll er sogar schon zum Medizincheck in Hessen gewesen sein. „Er hat persönlich noch nichts von sich gegeben. Ich höre auch nur Gerüchte. Also wäre alles, was ich jetzt von mir geben würde, auch nur ein Gerücht“, sagt VfL-Coach Niko Kovac.

Omar Marmoush liegt ein Angebot des VfL Wolfsburg vor

Im Sommer läuft Marmoushs Vertrag in Wolfsburg aus. Er ist ablösefrei zu haben. Ein Angebot des VfL liegt dem Angreifer vor. Allerdings liegen die wirtschaftlichen Forderungen des Ägypters und die Offerte des Klubs weit auseinander – zu weit.

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Gerade am vergangenen Wochenende ließ Marmoush sein Potenzial mal wieder aufblitzen, war agil, gefährlich und erzielte ein Tor. Der Gegner an diesem Sonntag hieß – natürlich – Eintracht Frankfurt. „Wenn er so spielt, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise wie seine Stärken liegen, dann ist er ein richtig guter Bundesligaspieler – aber auch nur dann“, sagt Kovac. Der Rechtsfuß ist noch immer sehr unkonstant in seinen Leistungen. In dieser Saison machte Marmoush bislang fünf Pflichtspieltore. In Frankfurt würde er auf Oliver Glasner treffen – jenen Trainer, unter dem er beim VfL im Mai 2020 sein Bundesliga-Debüt feiern durfte.