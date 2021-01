Weghorst kann in Mainz einen VfL-Rekord aufstellen

Wo geht der Blick hin? Wout Weghorst kann am Dienstagabend in Mainz einen neuen Rekord für seinen VfL Wolfsburg aufstellen.

16 Ligaspiele, elf Tore – und satt ist Wout Weghorst selbstverständlich noch nicht. Die Tor-Gier des Niederländers ist bekannt. Beim 2:2 am Samstag gegen RB Leipzig hätte er um ein Haar noch einen zweiten Treffer erzielt und ärgerte sich hinterher, dass seine Füße „fünf Zentimeter zu kurz“ waren. Am Dienstagabend ab 20.30 Uhr kann der 28-Jährige sein Tor-Konto im Gastspiel bei Mainz 05 weiter aufstocken – und sogar einen neuen Rekord für den VfL Wolfsburg aufstellen.

Denn noch nie hat ein Grün-Weißer eine Hinrunde mit zwölf Toren oder mehr abgeschlossen. Am dichtesten dran war bislang Grafite. Das war in der Meistersaison 2008/09. Der Brasilianer kam auf elf Treffer nach 17 Spieltagen. Weghorst kann die Marke knacken – und sich noch begehrter machen, als er ohnehin schon ist. Doch aktuell ist in dieser Personalie keine Bewegung. Geschäftsführer Jörg Schmadtke erklärte unlängst im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF, dass es keinerlei Anfragen von Klubs gebe.

Mainz bietet in der Abwehr Überlänge auf

Um einen neuen VfL-Bestwert zu setzen, muss Weghorst in Mainz aber auch treffen. Leicht wird das nicht, denn die FSV-Abwehr besteht ausschließlich aus baumlangen und körperlich starken Typen. Beim 1:1 in Dortmund verteidigten Moussa Niakhaté (1,90 m), Stefan Bell (1,92 m) und Alexander Hack (1,93 m) in einer Dreierkette. Zwar ist der Wolfsburger mit 1,97 m noch ein Stückchen länger geraten. Aber die Lufthoheit wird er sich hart erarbeiten müssen.

Oliver Glasner, der Trainer des VfL, erwartet in Mainz ohnehin ein anderes Spiel als gegen Leipzig. „Wir wissen nicht, was der Gegner genau vorhat“, sagt der Österreicher. Aber er rechnet mit mehr Ballbesitz für sein Team und damit, dass die abstiegsbedrohten Rheinhessen vorsichtig agieren und auf schnelle Umschaltmomente setzen. So ärgerten sie zuletzt schon den BVB und entführten beim 1:1 am Samstag einen Punkt aus Dortmund.

Zwei Gegentore pro Spiel – das ist zu viel

Um beim Vorletzten nicht zu stolpern, spricht Glasner im Vorfeld eine Thematik an. Zwar ist der VfL immer für ein eigenes Tor gut. Aber aktuell auch für den einen oder anderen Gegentreffer. In den drei Partien seit Jahresbeginn gab es immer zwei Tore auf der aus Wolfsburger Sicht falschen Seite. „Das müssen wir verbessern“, fordert der 46-Jährige – wohlwissend, dass bei den langen Mainzern die Gefahr durch Standardsituationen besonders hoch ist.

Ein Sieg täte dem VfL auch tabellarisch mal wieder gut. Noch hält er sich als Sechster im oberen Drittel. Aber Frankfurt hat nach Punkten gleichgezogen, Mönchengladbach hat nur einen Zähler weniger. Kurzum: Von unten kommt Druck. Und nach oben wollen die Grün-Weißen die Abfahrt des Zuges nicht verpassen. Alles ist eng zusammen – enger als in den Vorjahren? „Es scheint so“, sagt Glasner. In Deutschland gebe es nun mal „zehn, zwölf Teams“, die um Europa mitspielen. „Daher habe ich das auch so erwartet“, erklärt der VfL-Coach.

Verdrängt Arnold Kapitän Guilavogui?

Der steht in Mainz vor einer personell spannenden Frage. Denn Maximilian Arnold ist nach Rotsperre wieder einsetzbar. Aber für wen kommt er ins Team? Muss Kapitän Josuha Guilavogui wieder raus? Dieser hatte Arnold gegen Leipzig ordentlich vertreten. Xaver Schlager, der zweite Mann auf der VfL-Doppelsechs, war gegen RB sogar bärenstark. Verraten will Glasner seine Lösung für den gordischen Knoten im Mittelfeld im Vorfeld nicht. Nur: „Ich bin froh, dass so viele Spieler in guter Form sind. Ich stehe lieber vor der Wahl, als dass es andersherum ist.“

Marin Pongracic, der auf der Suche nach möglichen Folgen seiner Covid-19-Erkrankung noch einmal gründlich durchgecheckt wurde, könnte ebenfalls in den Kader zurückkehren. Anders sieht es noch bei Jérôme Roussillon aus. Der kleine Franzose ist das beste Beispiel dafür, dass eine Corona-Erkrankung selbst bei durchtrainierten Fußballern nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. „Er hat nach wie vor nur die Erlaubnis für Training im niedrig-intensiven Bereich“, sagt Glasner. Wann er auf Roussillon wieder zurückgreifen kann? Keiner weiß es.