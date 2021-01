Beim 0:2 in Dortmund: Casteels rettet mehrfach stark

Wolfsburgs Keeper Koen Casteels (rechts) war mehrfach Retter in höchster Not, vor allem gegen BVB-Stürmer Erling Haaland (2. von links). An den Gegentoren bei der 0:2-Niederlage war er machtlos.

Wolfsburg. Die VfL-Fußballer nach dem Bundesliga-Duell bei der Borussia in Dortmund in der Einzelkritik. Richtig gut kommen nicht viele weg.

Der VfL Wolfsburg bot Borussia Dortmund am Sonntagnachmittag lange Zeit die Stirn, doch am Ende verlor die Mannschaft von Oliver Glasner erneut, blieb zum achten Mal in Serie ohne ein eigenes Tor gegen den BVB. Zum elften Mal in Serie gelang es nicht, diesen Kontrahenten zu besiegen, auch wenn die Chancen ohne Zweifel da waren. Die VfL-Profis in der Einzelkritik:

Koen Casteels: Der Keeper parierte mehrfach stark gegen Erling Haaland, nur einmal unsicher bei Akanjis zweitem Kopfball (70.), war bei beiden Gegentoren aber machtlos. Note: 2,5

Ridle Baku: Machte ein ordentliches Spiel auf der rechten Seite. War angesichts der defensiv anspruchsvollen Aufgaben gegen Jadon Sancho und Co. allerdings offensiv dieses Mal nicht so häufig in Aktion zu sehen. In der Schlussphase war er allerdings der Antreiber bei den Wolfsburger Offensivbemühungen, den Rückstand noch zu drehen. Note: 3

Marin Pongracic: Der VfL-Innenverteidiger ist ganz grundsätzlich heiß auf Duelle gegen Topteams wie den BVB. Er machte lange Zeit ein starkes Spiel gegen Dortmunds Rückkehrer Erling Haaland. Allerdings: Er und Brooks waren bei Akanjis 1:0 zu weit weg. Note: 3,5

John Anthony Brooks: Ähnlich wie Pongracic: Lange Zeit sehr aufmerksam und wie sein Nebenmann mit guter Spieleröffnung. Doch beim 0:1 schaute auch er nur zu, während sich Dortmunds Schweizer Innenverteidiger hochschraubte und traf. Note: 3,5

Paulo Otavio: Offensiv wusste der Brasilianer einige Akzente zu setzen, war schnellster Spieler auf dem Platz und zweikampfstärkster VfLer. Auch defensiv klärte er einmal in höchster Not, dennoch fiel er etwas ab. Note: 4

Maximilian Arnold: Gemeinsam mit Schlager sorgte er wieder für viel Kompaktheit auf der Doppelsechs und für einige gute Ideen in der Offensive. Im Abschluss dieses Mal allerdings nicht so richtig gefährlich. Arnold riss aber nach seiner Covid-19-Erkrankung gleich wieder die meisten Kilometer beim VfL (12,0). Note: 3

Xaver Schlager: Mit einigen guten Balleroberungen und gleich einer starken Chance in der Anfangsphase. Gegen Ende der Partie ging dem Österreicher allerdings etwas die Puste aus. Note: 3,5

Renato Steffen: Quirlig und viel unterwegs, auch engagiert in der Defensive, doch für die ganz große Gefahr konnte der Schweizer dieses Mal nicht sorgen. Note: 4

Yannick Gerhardt: Von der Doppel-Sechs wurde der 26-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, verdrängt, dafür wusste er eine Position weiter vorne zu überzeugen. Erst in der zweiten Halbzeit hatte sich der BVB besser auf Gerhardt eingestellt, bis dahin war er einer der besten VfLer. Note: 3

Josip Brekalo: Der junge Kroate war häufig auch mit Abwehraufgaben beschäftigt, nach vorne setzte er kaum Akzente. Note: 4

Wout Weghorst: Der Niederländer, der gegen den BVB noch ohne Tor ist, hätte das am Sonntag eigentlich korrigieren müssen. Sein großer Einsatz bedarf keiner Erwähnung mehr, das war wieder so. Im Abschluss zeigt sich Weghorst aber kaltschnäuziger. Gleich fünf, teils hochkarätige Gelegenheiten, ließ er aus. Note: 4

Joao Victor (ab 71. für Brekalo): Positionsgetreuer Wechsel, besser als Brekalo machte es der Brasilianer in der Schlussphase allerdings nicht. ohne Note

Admir Mehmedi (ab 71. für Gerhardt): Überraschungs-Comeback des Schweizers, der gleich eine gute Aktion hatte. Ansonsten unauffällig. ohne Note

Maxence Lacroix (ab 71. für Pongracic): Der Franzose war erst am Samstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, musste für den angeschlagenen Pongracic in der Schlussphase aber noch verteidigen. Das tat er ordentlich. ohne Note

Daniel Ginczek (ab 87. für Steffen): In der Schlussphase musste die Brechstange her, doch es half dem VfL nichts. ohne Note

Bartosz Bialek (ab 87. für Schlager): Auch der junge Pole konnte den Rückstand nicht mehr drehen. Vielleicht hätten er und Ginczek dem VfL-Spiel etwas früher gutgetan. ohne Note

Mehr zum Thema: