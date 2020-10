Ridle Baku: der Schnellstarter des VfL Wolfsburg

Ein Superstar ist Ridle Baku noch nicht, aber ein Superstarter ist er allemal. Das stellte der 22 Jahre alte Zugang des VfL Wolfsburg am Samstagabend in Mönchengladbach einmal mehr unter Beweis. In seiner Startelfpremiere im grün-weißen Trikot verstärkte Baku nicht nur die Abwehr gegen Borussia-Stürmer Marcus Thuram und Co., sondern setzte auch im Angriff einige Akzente. Die Vorlage zum 1:1-Endstand von VfL-Stürmer Wout Weghorst kam vom Neuen.

Für seinen Auftritt bekam Baku nicht nur von unserer Zeitung die beste Note aller Wolfsburger (2), sondern wurde auch vom Fachmagazin Kicker in die „Elf des Tages“ berufen. Trainer Oliver Glasner sagte: „So kann es für ihn und für uns weitergehen.“ Baku selbst hätte dagegen sicher nichts einzuwenden. Der 22-Jährige, der für rund 10 Millionen Euro Ablöse aus Mainz nach Wolfsburg gekommen war, hat dem Spiel des VfL auf Anhieb gutgetan. Selbstverständlich war so ein souveräner Auftritt aber für ihn nicht. „Es war eine Umstellung – nicht nur bei den Trikotfarben, sondern auch bei der Spielweise“, sagt er. „Dass noch nicht alles zu einhundert Prozent geklappt hat, ist ganz normal. Dafür braucht man einfach noch Zeit.“

Nicht der erste Top-Start

Baku war Anfang Oktober in die VW-Stadt gewechselt, reiste aber nach seinem Debüt gegen Augsburg (0:0) zur deutschen U21. Viele Möglichkeiten zum Einspielen gab es für ihn nicht. Umso erstaunlicher, wie reif er am Samstagabend in Mönchengladbach auftrat. Doch blickt man auf Bakus persönlichen Bundesliga-Beginn, überrascht der starke Start beim VfL nicht mehr.

Erstes Spiel, erstes Tor

Ende April 2019 kämpften die Mainzer um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Die nächste Aufgabe war haushoch: RB Leipzig kam zu den 05ern. Und dann noch das: Der Mittelfeldstratege Danny Latza musste passen. So erhielt Baku einen Anruf des Teammanagers. Der damals 20-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt schon mit den Profis trainiert, spielte aber regelmäßig bei den Amateuren. Und zu einer Partie mit dem Viertligisten war er gerade unterwegs, als ihn der Anruf an einer Autobahnraststätte ereilte. So fuhr Baku zurück nach Mainz. „Ich dachte, ich sollte wie vorher schon mal den Kader auffüllen. Aber dann habe ich mit dem Trainer gesprochen“, erzählt Baku.

3:0 gegen Leipzig

Sandro Schwarz, der mittlerweile entlassene Mainzer Coach, hatte ganz andere Pläne mit Baku. „Er sagte mir, dass ich von Anfang an spielen werde.“ Und so kam es. Im Mainzer Mittelfeld sorgte der wendige und technisch beschlagene Akteur dafür, dass seine Mannschaft bis zur 90. Minute mit 2:0 gegen den großen Favoriten führte. Dann fiel kurz vor Schluss noch das 3:0 für die Mainzer. Torschütze: Baku. „Das war natürlich extrem überragend“, sagt er.

„Ich mag Herausforderungen“

Starten kann er. Woran liegt das? „Ich weiß nicht, ob es in meiner DNA liegt. Ich mag Herausforderungen und stelle mich diesen gerne“, sagt er. Doch seine Gelassenheit trägt sicherlich mit dazu bei, in Stresssituationen ruhig zu bleiben. „Ich sehe es einfach so: Es geht weder um Leben noch um Tod. Es ist einfach nur Fußball.“

Bayern? „Nicht konkret“

Mit dieser Einstellung hat es Baku über die Mainzer Akademie in die Bundesliga geschafft – und nun zum VfL. „Ich bin jetzt bei einem besseren Verein, der andere Möglichkeiten hat. Hier kann man sich als junger Spieler gut entwickeln und für höhere Aufgaben empfehlen“, sagt er. Der U21-Nationalspieler träumt von einer Berufung in Joachim Löws Auswahl. „Ich mache mir keinen Druck. Aber wenn es Bedarf gibt und ich eine Lücke füllen kann, bin ich gerne bereit.“

Diesen Schritt will Baku nun in Wolfsburg gehen. Auch der FC Bayern, hieß es, war an einer Verpflichtung interessiert. „Aber das war nicht konkret. Für mich war immer klar, dass ich zum VfL gehen will“, sagt er. Hier will der Superstarter nun dauerhaft Fuß fassen.