VfL Wolfsburg: Wieder kein Sieg, aber die Reaktion passte

Die Enttäuschung am Donnerstagabend war riesig gewesen. Mit einem ganz schwachen Auftritt und einem 1:2 bei AEK Athen hatte sich der VfL Wolfsburg aus der Europa League verabschiedet. Die Frage vor dem vierten Bundesliga-Spieltag lautete daher: Wie fällt die Reaktion der Grün-Weißen auf diesen Rückschlag aus? Nach 90 Minuten vor 4632 Zuschauern in der VW-Arena gegen den FC Augsburg war zu attestieren: Die Reaktion stimmte. Doch die Wolfsburger müssen nach dem 0:0 weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten.

Zweimal hatte der VfL noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Ridle Baku wurde am Mittwoch aus Mainz geholt, Maximilian Philipp am Freitag von Dinamo Moskau. Während die Zeit für den Letztgenannten zu knapp war, saß Baku immerhin zu Beginn auf der Bank. Dort fand sich auch Pavao Pervan wieder, weil Koen Casteels ins Tor zurückkehrte. Der Belgier hatte am Donnerstag in Athen gefehlt. Die zweite Änderung in der Startelf: John Anthony Brooks war für Renato Steffen dabei, der am Freitag positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.

Und noch etwas war anders: VfL-Trainer Oliver Glasner drehte ein wenig an der Taktikschraube, setzte auf ein 4-3-3 statt wie zuletzt auf ein 4-2-3-1. Das änderte das Wolfsburger Spiel dahingehend, dass diese mehr Präsenz im Angriffsdrittel und durch die variablen Halbpositionen, die Admir Mehmedi und Josip Brekalo besetzten, mehr Flexibilität im Spiel nach vorn hatten. Der Start war dann vielversprechend: Brekalo schickte Paulo Otavio, der flach Wout Weghorst bediente. Aber dessen Volley kam genau auf FCA-Keeper Rafal Gikiewicz (8.).

Der neue offensive Geist ging ein wenig zu Lasten der Kompaktheit in der Defensive. Augsburg war das Selbstvertrauen aus zwei Siegen zum Start anzusehen, die Gäste aus Bayern stellten den VfL mit ihrem sicheren Pass- und Positionsspiel einige Male vor Probleme. Michael Gregoritsch schoss aus kurzer Distanz ans Außennetz (11.) und Florian Niederlechner tauchte alleine vor Casteels auf, war an ihm vorbei, konnte den Ball jedoch nicht aufs Tor bringen (21.).

Doch danach kam die neue Formation auch in der Rückwärtsbewegung besser zurecht. Und vorn lief der Ball weiterhin ganz gut. In der 24. Minute bediente Maximilian Arnold Xaver Schlager, doch der Augsburger Iago konnte retten. Zwei Minuten später war der Ball drin, Brekalo hatte aus 18 Metern getroffen. Aber nach Videobeweis nahm Referee Felix Zwayer das Tor zurück, Weghorst hatte zuvor hauchdünn im Abseits gestanden.

Das Spiel setzte sich in der zweiten Halbzeit so fort. Der VfL hatte die Spielkontrolle, während sich die Gäste mehr und mehr aufs Verteidigen konzentrierten. Offensiv kam von ihnen nicht mehr viel, was in erster Linie den drei „Staubsaugern“ Arnold, Schlager und Josuha Guilavogui zu verdanken war. Dafür hätte der VfL in der 53. Minute eigentlich treffen müssen. Mehmedi konnte nach Zuspiel des agilen Jérôme Roussillon im Strafraum abziehen, doch Gikiewicz verhinderte mit einer Weltklasse-Tat die verdiente VfL-Führung.

Die nächste Gelegenheit offenbarte sich den Wolfsburgern in der 67. Minute, als der starke Brekalo mit einem strammen Schuss an Gikiewicz scheiterte. In der 79. Minute probierte es der eingewechselte Yannick Gerhardt aus 16 Metern mal – vorbei. Sieben Minuten zuvor war Ridle zu seiner VfL-Premiere gekommen. Ihm war anzumerken, dass er erst einmal mit der Mannschaft trainiert hatte, da konnten also gar nicht alle Abläufe passen.

Eigentlich hätte dieses Spiel nur einen Sieger verdient gehabt – und zwar den VfL. Aber wie schnell es im Fußball gehen kann, bekamen die dominanten Wolfsburger in der 82. Minute zu spüren. Einmal ließ der ansonsten souveräne Brooks austanzen, schon musste Casteels beim Schuss Alfred Finnbogasons mit dem Fuß retten. Das wäre fast die Augsburger Führung aus dem Nichts gewesen. Der VfL probierte es danach weiter, aber der Ball wollte bis zum Abpfiff nicht ins Tor.