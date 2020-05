0:2 – Dortmund bleibt der Angstgegner des VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund bleibt der Angstgegner des VfL Wolfsburg. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mit 0:2 (0:1) gegen den BVB. Raphael Guerreiro (32. Minute) und Achraf Hakimi (78,) trafen für den Bundesliga-Zweiten. In der Schlussphase sah Wolfsburgs Felix Klaus wegen eines groben Fouls noch die rote Karte nach Videobeweis. Von den jüngsten neun Duellen mit dem BVB hat der VfL nun acht verloren.

Auf dem Papier sah die Wolfsburger Aufstellung sehr mutig aus. Nach sieben Bundesliga-Partien ohne Niederlage durfte Glasners Team selbstbewusst sein. Der Trainer schickte zwei zentrale Spitzen mit Daniel Ginczek und Wout Weghorst auf den Rasen der leeren VW-Arena, dazu zwei offensive Flügel mit Renato Steffen und Admir Mehmedi. Allerdings: In den ersten 45 Minuten war von offensivem Mut nichts zu sehen.

Der VfL zog sich weit zurück und überließ den Dortmundern den Ball. Die kamen zwar lange Zeit trotz ihrer Überlegenheit zu keiner Chance, aber sie dominierten das Feld nach Belieben. Sie kombinierten mit unheimlicher Sicherheit und großer Geduld. So erzielten sie dann auch das 1:0. Minutenlang passten sie sich in der Wolfsburger Hälfte den Ball zu, ohne dabei gestört zu werden. Am Ende hebelte Julian Brandt die grün-weiße Defensive aus, über Achraf Hakimi und Thorgan Hazard kam der Ball zu Guerreiro, der am zweiten Pfosten zur verdienten BVB-Führung einschoss (32.). Kurz vor der Pause sorgte wieder dieselbe Formation für eine Tormöglichkeit, doch dieses Mal zielte Hazard daneben. VfL-Chancen in Hälfte 1? Gab es nicht.

Nach der Pause dauerte es allerdings keine drei Minuten, ehe Glasners Mannschaft erstmals gefährlich abschloss. Steffen war nach einer Vorlage Weghorsts frei durch, zielte aber zu hoch. Dortmund hatte zuvor Weltmeister Mats Hummels ausgewechselt und Emre Can gebracht. Die kurze Umstellungsphase nutzten die Wolfsburger fast mit einem Tor aus. Aber eben nur fast. Glasner spürte aber, dass seine Mannschaft nun besser in der Partie war. „Kommt, wir sind dran“, rief der 45 Jahre alte Österreicher in Minute 58. Seine Mannschaft erhörte ihn: Wieder zog Steffen ab (62.), aber erneut landete der Ball nicht im Netz.

Der VfL Wolfsburg verliert im Geister-Heimspiel gegen Dortmund Der VfL Wolfsburg verliert im Geister-Heimspiel gegen Dortmund Die Borussen schlagen den VfL Wolfsburg beim ersten Corona-Geisterspiel in Wolfsburg mit 0:2. Foto: Eibner-Pressefoto

Dortmund verlor nach etwa einer Stunde die Souveränität, der VfL erhöhte den Druck, kam aber nicht zu zwingenden Chancen. Und der BVB konterte. Allerdings verpasste Guerreiro zunächst die Chance aufs 2:0 (71.). Sieben Minuten später machte allerdings Hakimi nach einem Konter alles klar. Zu Beginn der Schlussphase schwächten sich die Grün-Weißen noch einmal selbst. Klaus stieg seinem Gegenspieler Manuel Akanji auf den Unterschenkel und kassierte Rot, nachdem Referee Daniel Siebert einen Hinweis aus dem Kölner Keller bekommen hatte. Fußballerisch passierte in der Schlussphase nicht mehr viel.

Für die Wolfsburger geht es am Dienstag in Leverkusen weiter, Dortmund empfängt den FC Bayern zum Topspiel.

Spiel kompakt

VfL Wolfsburg: Casteels – Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon (64. Klaus) – Steffen, Schlager, Arnold, Mehmedi (85. Victor) – Ginczek (64. Brekalo), Weghorst.

Borussia Dortmund: Bürki – Piszczek, Hummels (46. Can), Akanji – Hakimi, Delaney (83. Balerdi), Dahoud, Guerreiro (83. Schmelzer) – Hazard (78. Reyna), Haaland, Brandt (65. Sancho).

Tor: 0:1 Guerreiro (32.), 0:2 Hakimi (78.).

Gelbe Karten: Brooks, Ginczek, Arnold, Schlager / Delaney, Hazard.

Rote Karte: Klaus (VfL, grobes Foulspiel, 81.).

Zuschauer: keine in der VW-Arena.

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin).