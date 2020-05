VfL gegen BVB: Delaney und Dahoud wollen für sich werben

Die Worte, die Lucien Favre formuliert, verströmen nicht gerade Euphorie, aber immerhin lobt der Trainer von Borussia Dortmund Thomas Delaney und Mahmoud Dahoud. „Sie haben das sehr gut gemacht gegen Schalke. Die Abstimmung war okay“, sagt Favre am Freitag. Mit leicht aufgeknöpftem hellen Hemd sitzt er im Presseraum des BVB, neben ihm schmunzelt Sportdirektor Michael Zorc. Was fast wie Normalität erscheint vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.

Nur ertönen die Fragen weiterhin von den Medienleuten des Vereins, aufgrund der Corona-Krise sind keine Journalisten zugelassen, sie müssen ihre Anmerkungen im Vorfeld einreichen. Die Bundesliga absolviert an diesem Wochenende generell erst ihren zweiten Spieltag seit der langen Pause. Die BVB-Profis werden im Auswärtsblock gähnende Leere erblicken, wenn sie in Wolfsburg vor dem Topspiel am Dienstag gegen den FC Bayern nicht stolpern sollten. Und dabei werden wohl wieder zwei Problemfälle die zentrale Rolle im Mittelfeld ausfüllen: Delaney und Dahoud erlebten vor der Krise eine problematische Spielzeit, jetzt ruhen die Hoffnungen auf ihren Schultern. Nun weiß man, wenn man den Perfektionisten Favre erlebt, dass dem 62-Jährigen „okay“ eigentlich nicht genügt. Doch wie schon beim 4:0-Erfolg über Schalke wird er Delaney und Dahoud vermutlich vertrauen müssen. Axel Witsel (Muskelverletzung) fällt weiterhin aus. Emre Can trainiert nach seinen Muskelproblemen zwar wieder, ob es schon für die Startelf reicht, ist jedoch fraglich. Zumal sich die Leistung von Delaney und Dahoud im Revierderby durchaus sehen lassen konnte. Delaney stopfte Löcher, spielte den ein oder anderen gescheiten Pass. Dahoud verdeutlichte, dass der 24-Jährige zu den talentiertesten Mittelfeldspielern seiner Generation zählt. Diesmal verschreckte er endlich mal nicht durch haarsträubende Fehler, die seine Leistungen ansonsten oft nach unten ziehen. Gegen Wolfsburg aber bietet sich vermutlich beiden die Gelegenheit, für sich zu werben – und vielleicht noch etwas mehr Euphorie bei Lucien Favre zu erzeugen.