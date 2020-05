Die Abteilungen des VfL Wolfsburg sollen eng zusammenrücken

Der eine kannte den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um die Fanabteilung des VfL e. V.

Seit 2018 gibt es sie, geleitet wird sie von Pascal Dornuf (26), der ansonsten Mitglied der Ultra-Gruppierung „Green White Angels“ ist. Er sagt: „Das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich will mich in meinem Verein fürs große Ganze engagieren.“ Die Kernaufgaben sind vielfältig. Die Fanabteilung hat sich vorgenommen, die aus dem Gesamtverein abgespaltene Fußballabteilung mit den übrigen Sportlern zueinander zu führen. „Uns ist wichtig, dass die Fußballer wissen, wer am Wochenende ihr Stadion vollmacht. Denn da sind ganz viele Leute dabei, die ebenfalls das VfL-Trikot tragen“, sagt Dornuf. Er meint: Leichtathleten, Bowler, Gewichtheber, Bogenschützen und viele mehr. „Der Breitensport soll stärker ins Bewusstsein rücken“, findet der 26-Jährige, der sich genau dafür einsetzt. Aber eben nicht nur dafür. Die Fans wollen die regionale Verbundenheit herausstellen, Sportler sowie Fans zusammenführen, das Miteinander im Gesamtverein verstärken und Zukunftsvisionen entwickeln. „Nur über einen starken Gesamtverein“, sagt Dornuf, „spürt man die Auswirkungen auf die Stadt und auf die Volkswagen-Arena etwa in den Punkten Identifikation, Wahrnehmung des VfL im Stadtbild und nicht zuletzt Auslastung des Stadions.“ Dafür betreiben die Anhänger einen hohen Aufwand. Aktuell arbeiten sie an einer Image-Kampagne rund um den 75. Vereinsgeburtstag im Herbst. Einen kurzen Film mit unter anderem Aufstiegsheld Roy Präger, Mattenkämpfer Yavuz Ögüt oder Sprinterin Pernilla Kramer haben sie schon veröffentlich. „Weitere Videos dieser Art sollen für die einzelnen Abteilungen folgen, um die Sportarten zu präsentieren und für neue Mitglieder attraktiv zu machen“, sagt Dornuf. Seine Motivation dahinter: „Wenn ich in der Kurve stehe und über ,meinen’ Verein singe, dann ist es meiner Ansicht nach nur konsequent, selbst Vereinsmitglied zu sein und den VfL von innen heraus immer besser zu machen.“ Der Verein soll sich als Einheit verstehen. Dafür investiert Dornuf in der Abteilung Fanszene Zeit, Energie – und „Herzblut“.