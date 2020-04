Oliver Glasner: Wir sind zu Kompromissen bereit

Wann darf der Fußball wieder loslegen? Mitte Mai, so die Hoffnung der Funktionäre, Trainer und Spieler, soll es soweit sein. „Die Politik wird das letztlich entscheiden“, sagt Oliver Glasner, der 45 Jahre alte Coach des VfL Wolfsburg. Der Wunsch des Österreichers: „dass es im Mai weitergeht.“ Denn auch seine Arbeit hat sich deutlich verändert zu den Zeiten vor der Corona-Pandemie.

Die Profis treffen sich in Kleingruppen, durften anfangs nur im Kraftraum arbeiten, aber mittlerweile können sie auch wieder auf den Platz. Doch ohne Zweikämpfe, Spielformen und weiterhin nur im kleinen Kreis. Für diese Rahmenbedingungen gibt das Trainer-Handbuch nicht allzu viele Übungsformen her, verrät Glasner. „Daher haben wir in der vergangenen Woche den Spielern mal fünf Tage freigegeben. Wir mussten uns sammeln, weil uns nicht mehr viel eingefallen war. Dann haben wir in aller Ruhe in unseren Kästchen gegraben und neue Ideen herausgeholt. Ich bin froh, dass ich einen so kreativen Trainerstab habe“, sagt der Österreicher.

Trotz der immer neuen und kreativen Aufgaben für die Spieler ist die Belastung im mentalen Bereich nicht zu unterschätzen. „Normalerweise arbeitet man auf ein Ziel hin, aber dieses Ziel ist noch nicht fixiert“, sagt der 45-Jährige. Das mache die Steuerung des Trainings komplizierter als sonst. Wer weiß schon, wann der Neustart erfolgt? Bisher gibt’s nur Vermutungen, nichts Valides. Der Fußball und auch sein VfL hangele sich derzeit von Donnerstag zu Donnerstag, sagt Glasner. Vergangene Woche stieg da die DFL-Konferenz, am morgigen Donnerstag berät Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ob aus diesem Gespräch Handfestes für die Perspektive des Fußballs hervorgeht? Unklar. Die Akteure müssen die Situation hinnehmen, wie sie ist: kompliziert.

Glasner ist in jedem Fall bereit, Kompromisse einzugehen in Sachen Vorbereitungszeit. „Normalerweise“, sagt er, „würden wir drei bis vier Wochen Mannschaftstraining und einige Testspiele brauchen“, sagt er. Aber was ist derzeit schon normal? Wenn es etwas überspitzt nur die Wahl gäbe zwischen überhaupt keinem Neustart und einem Neustart am nächsten Tage, „dann nehmen wir natürlich den Neustart am nächsten Tag“, so der Trainer. „Und mir ist es auch egal, ob es der 9. Mai, der 16. Mai, der 23. Mai oder ein ganz anderer Tag ist. Wir wünschen uns nur, dass es weitergeht und sind bereit, dafür Kompromisse einzugehen.“

Für die Spieler könnte ein Kaltstart nach solch einer langen Pause verheerende Auswirkungen haben. Zwar stehen sie konditionell und athletisch voll im Saft durch das lange Kleingruppentraining. Doch der Rhythmus auf dem Feld inklusive Kontakt zu den Gegenspielern bedeutet eine andere Belastung, das betonten alle Akteure zuletzt. Verletzungen sind – böse gesagt – eingeplant. Daher rät der Verband zu größeren Kadern für den Saison-Endspurt. Und die Fifa hatte eine weitere Idee: fünf statt bisher drei Auswechslungen pro Partie. Glasner findet den Vorschlag hilfreich. „Das würde die Belastungssteuerung in den englischen Wochen vereinfachen.“

Das sind bisher aber bloß theoretische Modelle, die konkreter werden, sobald sich die Perspektive des Fußballs verbessert. Glasner hofft auf den Mai. Wie so viele andere auch.