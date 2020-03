Viele Mitarbeiter des VfL Wolfsburg sind in Kurzarbeit

Knapp 80.000 Beschäftige des Volkswagen-Konzerns sind wegen der Corona-Pandemie bereits in Kurzarbeit, im Stammwerk in Wolfsburg stehen die Bänder seit einigen Tagen still. Doch nicht nur die Produktion ist von der Kurzarbeit betroffen, auch viele andere Sparten müssen kürzertreten. Den VfL als...