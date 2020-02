Beim Gedanken an Malmö FF wird Xaver Schlager mulmig

Beim nächsten Gegner des VfL Wolfsburg in der Europa League wird Xaver Schlager mulmig. Denn wenn der 22 Jahre alte Österreicher am Donnerstagabend (21 Uhr, VW-Arena) gegen Malmö FF aufläuft, steht für seine Kollegen und ihn nicht nur die Zwischenrunde des Europapokals an, sondern auch eine...