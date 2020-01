Brekalo fordert mehr Mut und Risiko

Josip Brekalo gehörte am Samstag in Köln in einer schwachen Mannschaft des VfL Wolfsburg noch zu den besseren Spielern. Mit seiner Vorlage zum 1:3-Treffer Renato Steffens trug sich der 21 Jahre alte Kroate in die Statistik ein – und das tat ihm gut. „Wer behauptet, dass Angreifern Torbeteiligungen...