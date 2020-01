Im VfL-Training ist ordentlich Feuer drin

Am Samstag kämpft der VfL Wolfsburg in der Bundesliga wieder um Punkte für die europäischen Plätze, beim direkt vor der Winterpause wiedererstarkten 1. FC Köln soll der Auftakt für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden. Damit das klappt, gaben die VfL-Profis am Mittwoch im Training ordentlich...