Nach Glasners Kritik: Die Reaktion folgt erst gegen Gladbach

Der VfL Wolfsburg steht mit beiden Beinen in den letzten intensiven Arbeitswochen des Jahres. Am Donnerstag gegen Saint-Étienne, am Sonntag gegen Mönchengladbach, am Mittwoch gegen Schalke, am Samstag bei den Bayern, danach Pause – so sieht der Plan des Bundesligisten aus. Damit aus diesem...