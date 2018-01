D’Alberto: „Juniors Familie hat mir wirklich geholfen“

Am Mittwoch vor genau drei Jahren stand die Welt in Wolfsburg still. Junior Malanda, der erst 20 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Belgien, starb bei einem Autounfall auf regennasser Fahrbahn auf dem Weg zum Flughafen Braunschweig, von dem aus er mit dem Team des VfL Wolfsburg ins Trainingslager...