Ein Serientäter ebnet den Weg ins Viertelfinale

Er ist der Mann für die wichtigen (Pokal)-Tore: Felix Uduokhai schoss den VfL Wolfsburg durch seinen Treffer in Nürnberg zum 1:0 in der 96. Minute in Richtung Viertelfinale. Nach einem Eckball hatte Josuha Guilavogui den Ball am zweiten Pfosten in den Fünfmeterraum...