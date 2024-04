Hattorf. Am Tag vor Himmelfahrt wird es in Hattorf sportlich, der Oderpark-Seelauf steht auf dem Programm. Diese Strecken gibt es und so kann man sich anmelden.

Der Oderpark-Seelauf in Hattorf zählt mittlerweile zu den fest etablierten Laufveranstaltungen in Südniedersachsen, im vergangenen Jahr sorgten mehr als 500 Teilnehmer für ein reges Treiben. In diesem Jahr findet bereits die 21. Auflage statt, wie immer am Tag vor Himmelfahrt. Am Mittwoch, 8. Mai, bietet der ausrichtende TVG Hattorf wieder mehrere Strecken an, sodass jeder Sportler auf seine Kosten kommt. Die Online-Anmeldung wurde inzwischen freigeschaltet, dem nächsten Oderpark-Seelauf steht somit nichts mehr im Weg.

Auch die genauen Startzeiten für die verschiedenen Läufe stehen fest. Start und Ziel sind wie in den vergangenen Jahren beim Anglerheim am Parkplatz Oderpark. Hier dürfen sich Aktive wie Besucher auch auf die verschiedenen Verpflegungsangebote freuen, außerdem finden auf der Bühne dort jeweils im Anschluss an die Läufe die Siegerehrungen statt.

Diese Strecken sind beim 21. Oderpark-Seelauf im Angebot

Los geht es um 16.30 Uhr, als Erstes darf der Nachwuchs auf die Strecke. Beim Bambini-Lauf sind 800 Meter ohne Zeitwertung zu bewältigen, der Kurs führt flach am Odersee entlang. An den Start gehen können alle Kinder der Jahrgänge 2014 und jünger, ein Startgeld wird nicht erhoben.

Ebenfalls an den Nachwuchs richtet sich ab 17 Uhr der Sparkassen Schüler- und Jugendlauf über 2 km. Bei diesem Lauf ist eine Runde um den Odersee zu absolvieren, zudem erfolgt eine Schulwertung. Starten dürfen alle Sportler der Jahrgänge 2007 und jünger. Alle Teilnehmer am Bambini- und Schülerlauf dürfen sich zudem über eine Erinnerungs-Medaille freuen.

Ab 18 Uhr werden dann die beiden längsten Distanzen gestartet. Beim Küchenstudio-Hattorf Lauf stehen 5,2 km auf dem Programm, die flache Strecke führt am Odersee entlang und durch die Feldmark. Teilnehmen können alle Sportler ab dem Jahrgang 2014, die Wertungen erfolgen in den entsprechenden Altersklassen. Fünf Minuten nach den Läufern erfolgt dann auch der Start für die Nordic Walker, die zwischen der flachen 5,2 km-Strecke sowie einer profilierten 11,7 km-Strecke über den Rotenberg auswählen dürfen.

Der letzte Start des Tages ist für 18.30 Uhr vorgesehen, beim BKK Technoform Lauf sind 11,7 km zu absolvieren. Die Läufer werden dabei unterwegs die Nordic Walker überholen, die sich auf der gleichen hügeligen Strecke durch den Rotenberg befinden. Sowohl der Lauf über 5,2 km als auch über 11,7 km werden für den Südniedersachsen-Cup gewertet. Die Lauf- und Walkingstrecken führen alle über befestigte Feld- und Waldwege.

So kann man sich für den Lauf anmelden

Online kann man sich bis zum 5. Mai unter www.tvg-hattorf.de anmelden. Auf der Homepage des TVG sind auch die genauen Streckenpläne hinterlegt. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufs möglich, hier wird allerdings eine zusätzliche Gebühr erhoben. Die Ausgabe der Startunterlagen beginnt im Start- und Zielbereich am Veranstaltungstag ab 15.30 Uhr.

