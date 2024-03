Wolfsburg. Sowohl die erste Mannschaft der SG Wulften/Lindau/Hattorf als auch die Reserve müssen Niederlagen einstecken. Für die Landesliga-Damen wird es richtig deutlich.

Für die beiden Frauenfußball-Teams der SG Wulften/Lindau/Hattorf verlief das Wochenende nicht gerade erfolgreich. Nachdem die Reserve bereits am Samstag mit 1:4 beim DSC Dransfeld verlor, erwischte es die erste Mannschaft am Sonntag in der Landesliga noch schlimmer. Mit 1:8 ging man beim 1. FC Wolfsburg unter.

Die SG geht nach der Pause unter

1. FC Wolfsburg – SG Wulften/Lindau/Hattorf 8:1 (2:1). Einen rabenschwarzen Tag erwischte die SG Wu./Li./Ha. am Sonntag in Wolfsburg. Nach zwei frühen Gegentreffern durch Jessica Volk (13./20.) konnte Josephine Hoffmann für die SG schnell verkürzen (23.). Bis zur Pause konnte die Gäste die Partie offen gestalten.

Nach dem Seitenwechsel brachen dann aber alle Dämme und Wu/Li/Ha hatte kaum noch etwas entgegenzusetzen. Laura Wahnsiedler (50./59.), Volk (62.), Svenja Schrader (70.), Nele Brogmus (78.) und Chiara Noemi Corvino (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Durch die Niederlage bleibt die SG weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Timo Kuhlmann noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

SG-Reserve unterliegt auswärts

DSC Dransfeld – SG Wulften/Lindau/Hattorf II 4:1 (2:1). Eine 1:4-Niederlage musste die zweite Mannschaft der SG Wu./Li./Ha. beim DSC Dransfeld einstecken. Dabei begann die Partie für die Gäste vielversprechend. Veronique-Marleen Freitag brachte die SG schon nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kassierte man allerdings durch Tamina Meier zwei bittere Gegentreffer (39./44.). Nach dem Seitenwechsel waren es dann Selina Lotz (71.) und Jolien Grünewald per Elfmeter (77.) die für den 4:1-Endstand sorgten.

