Osterode. In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode stehen am 18. Spieltag wichtige Spiele für die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode auf dem Programm

In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode steht der 18. Spieltag an. Während das Altkreis-Trio aus Neuhof, Eisdorf und Hattorf Heimrecht genießt, muss der VfB Südharz auswärts antreten - beim wohl schwerstmöglichen Gegner. Anpfiff der Partien ist am Sonntag um 15 Uhr. Erzwungenermaßen spielfrei hat erneut der SC HarzTor.

Auf diesen Plätzen geht es am Sonntag zur Sache

SSV Neuhof - TSV Nesselröden. Ein klassisches Mittelfeldduell: Die Neuhöfer erwarten am Kranichteich als Achter den punktgleichen TSV Nesselröden, der auf Rang zehn steht. Zwar haben beide Mannschaften 19 Punkte auf dem Konto, Neuhof hat allerdings drei Spiele weniger bestritten. Der Gewinner der Partie kann den Blick in der Tabelle nach oben richten.

FC Eisdorf - SV Bilshausen. Die Eisdorfer scharren mit den Hufen, zuletzt war der FCE am 24. Februar beim Testspielsieg über die SG Bergdörfer aktiv. Dementsprechend könnte der Spielrhythmus allerdings fehlen. Den hat Bilshausen, die Eichsfelder feierten am vergangenen Spieltag einen 3:0-Erfolg gegen Hattorf, gaben die rote Laterne ab und scheinen in guter Form zu sein. Dennoch sollten die Eisdorfer als Favorit in die Begegnung gehen.

FC Merkur Hattorf - FC SeeBern. Für Hattorf ist das Heimspiel gegen SeeBern, das Duell zweier Aufsteiger, nach der Niederlage aus der Vorwoche in Bilshausen umso wichtiger. Als Schlusslicht steht der FC Merkur mit dem Rücken zur Wand, hat sich aber längst nicht aufgegeben. Mit einem Sieg über den FC SeeBern, der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt, kann man den Anschluss wieder herstellen und auf einen Punkt heranrücken.

FC Höherberg - VfB Südharz. Beim Tabellenführer in Bodensee wartet auf den VfB Südharz eine richtig schwere Aufgabe. Die Gastgeber sind noch ungeschlagen in der Saison und konnten sich bereits im Hinspiel mit 2:0 durchsetzen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den VfB sechs Punkte, zudem haben die Eichsfelder vier Spiele weniger ausgetragen. Mit einem Auswärtscoup könnte Südharz auf drei Zähler verkürzen und die Liga wieder spannend machen, bei einer Niederlage wäre der Meisterschaftszug wohl endgültig abgefahren.

SV Groß Ellershausen/Hetjershausen - SC HarzTor ausf. Zum Verfolgerduell hätte es in Groß Ellershausen kommen sollen, den Zweiten und Siebten trennen nur zwei Punkte. Hätte, denn die Partie wurde bereits frühzeitig abgesagt, der Platz im Westen Göttingens ist nicht bespielbar.

Die weiteren Begegnungen: Bovender SV II – TSV Groß Schneen (12 Uhr), TSV Dramfeld – SG Pferdeberg.

