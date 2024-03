Osterode. Der Traum von der Basketball-Nationalmannschaft: Wo kann der Sportnachwuchs aus dem Harz erste Schritte machen, um auf den Spuren von Dennis Schröder zu wandeln?

Nach dem Triumph der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-Weltmeisterschaft im vergangenen September ging die Sportart Basketball durch die Medien. Aber wie sieht es in Deutschland, im Land des Weltmeisters, jetzt mit dem Interessenzuwachs aus?

Als der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seine Mitgliederzahlen zum Stichtag 1. Januar 2023 veröffentlichte, ging daraus hervor: Innerhalb eines Jahres war die Mitgliederzahl in Basketballvereinen um 26.735 Menschen gewachsen - eine Steigerung von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das sogar schon vor dem WM-Titel! Das Interesse ist also größer geworden, aber wie sieht es im Harz aus? Bieten Vereine überhaupt Basketball an?

Harz: Interesse an Basketball, aber kaum Hallenzeiten und Trainer

Herzberg ist die Bastion für Basketball im Altkreis Osterode am Harz. Jonas Lüer, Ansprechpartner für Basketball beim MTV Herzberg, erzählt, dass sogar Spieler aus Thüringen kommen, um bei ihm zu trainieren. Drei Mannschaften starten für den MTV: die Herren, die U18/20 und die U14. Zusätzlich gibt es freitagabends ein Freizeittraining. „Das ist für all die, die bei der Bundeswehr sind oder studieren und nur am Wochenende zu Hause sind“, erklärt Lüer.

Die Herrenmannschaft befindet sich aktuell an zweiter Position in der Tabelle der Regionsliga Göttingen und hat sogar noch die Chance, in die Landesliga aufzusteigen, informiert Lüer. Für die Auswärtsspiele geht es für die Herzberger hauptsächlich in Richtung Göttingen. Gegner sind zum Beispiel ASC 46 Göttingen IV, SuS Northeim II und die Hardegsen Baskets 07. Auch in Seesen gibt es Basketballmannschaften - allerdings gehört die Region nicht zu Göttingen, sondern zu Braunschweig.

Auch in Osterode gibt es eine Trainingsgruppe

Auch beim MTV Osterode trifft sich eine Gruppe von Leuten unter der Leitung von Matthias Peschel zum Basketballtraining. Hier ist jeder und jede ab dem Alter von 14 Jahren willkommen.

Hochburg für den Basketball in der Region ist Göttingen, hier spielen sowohl bei der BG 74 bei den Herren als auch Damen die Topteams in der Bundesliga. Zudem wird in der Unistadt und im direkten Umfeld in vielen weiteren Clubs Basketballtraining angeboten. Andere Vereine berichten, dass dort Trainer oder Hallenzeiten fehlen. Das macht manche Vereinsbosse erfinderisch: Wie der NDR berichtet, hat der Bundesligist Rasta Vechta eine Lagerhalle angemietet und dort einen Basketball-Court installiert, um die Anfrage bedienen zu können.

Basketballtraining im Altkreis Osterode im Überblick

MTV Osterode: gemischte Gruppe ab 14 Jahren, dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Röddenberghalle, Ansprechpartner: Matthias Peschel. Weitere Infos gibt es über die MTV-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 05522/3727.

gemischte Gruppe ab 14 Jahren, dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Röddenberghalle, Ansprechpartner: Matthias Peschel. Weitere Infos gibt es über die MTV-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 05522/3727. MTV Herzberg: U18/20 montags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr, Herren montags und donnerstags, von 19.30 bis 21 Uhr, U14 freitags von 17 bis 18.30 Uhr und Freizeittraining freitags von 18.30 bis 20 Uhr in der Gymnasium-Sporthalle, Ansprechpartner Jonas Lüer (01714804608)

Sie wissen von weiteren Basketballangeboten im Altkreis Osterode? Dann informieren Sie uns gerne darüber, damit wir die Liste vervollständigen können. Einfach eine Mail an sport-harzkurier@funkemedien.de schreiben.

