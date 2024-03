Osterode. Am Wochenende rollt der Ball in der 1. Kreisklasse wieder. Sechs Altkreisteams duellieren sich am Sonntag in drei Spielen, für Hörden geht es schon am Freitag los.

Ab diesem Wochenende kommen auch die Fußballfans auf den Dörfern im Altkreis Osterode wieder voll auf ihre Kosten. Die 1. Kreisklasse Nord startet in die Rückrunde. Der SV Rot-Weiß Hörden ist bereits am Freitagabend im Einsatz, am Sonntag ab 15 Uhr ziehen die übrigen Teams aus dem Altkreis nach. Nur die zweite Mannschaft des TuSpo Petershütte hat spielfrei.

Rot-Weiß Hörden spielt schon am Freitagabend

TSV Landolfshausen/Seulingen II - SV Rot-Weiß Hörden. Bereits am Freitag ab 19 Uhr eröffnet der amtierende Meister aus Hörden in Seulingen die Rückserie. Mit einem Sieg könnten die Rot-Weißen vorübergehend auf Platz zwei rücken. Beide Teams haben bislang fünf Siege geholt, Hörden hat aber auch zweimal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Landolfshausen hat dagegen nur einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Die Gäste bliebe vor der Winterpause fünf Spiele in Serie ungeschlagen, daran wollen sie nun natürlich anknüpfen.

Das sind die Partien am Sonntag

SV Lerbach - 1. FC Freiheit. Abstiegskampf und Derby - das steht über dem Spiel des SV Lerbach gegen den 1. FC Freiheit. Und das Ganze wird vermutlich auf einem Geläuf stattfinden, das nur so zu voller Kampfbereitschaft einlädt. Die Ausgangslage vor dem Spiel ist klar. Lerbach holte seine einzigen drei Zähler beim 4:0-Hinspielerfolg gegen den direkten Konkurrenten, Freiheit ist sogar noch ganz und gar punktlos. Holt der SVL den Derbysieg, könnte das schon eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf sein. Doch die Freiheiter haben seit dem Trainerwechsel zu Cayan Tüzin im vergangenen Herbst neuen Mut geschöpft.

SV Förste - SV Rotenberg II. Die Zweite des SV Rotenberg spielte eine richtig starke Hinrunde und durfte diese auf Platz zwei beenden. Das bedeutet in der engen Liga jedoch gar nichts, auf Platz sieben sind das nur drei Punkte Vorsprung. Der SV Förste steht auf Platz sechs und könnte mit einem Heimsieg sogar am SVR vorbeispringen. Beide Teams lieferten sich in dieser Saison schon zwei knappe Duelle, bisher hatte immer das Heimteam die Oberhand. Rotenberg gewann in der Liga 4:3, Förste im Pokal 3:2. Außerdem können beide mit den Tests in der Vorbereitung zufrieden sein.

TSC Dorste - SG Bad Grund/Badenhausen. Auch für diese beiden Teams gilt: In der engen 1. Kreisklasse zählt jeder Punkt und jeder Sieg für eine gute Endplatzierung. Mit der Hinrunde dürfte gerade der Aufsteiger von der SG zufrieden sein, Platz fünf ist eine richtig gute Zwischenbilanz. Beim TSC könnten die Gefühle etwas gemischter sein, Trainer Michael Ludwig gilt als Ehrgeizling und dürfte dem schwachen Saisonstart mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen noch hinterhertrauern. Seitdem läuft es bei den Grün-Weißen, Dorste konnte bis zum Winter alle Pflichtspiele in Liga und Pokal gewinnen. Das Hinspiel gewann die SG Bad Grund/Badenhausen mit 4:2.

