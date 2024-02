Braunlage. Für das Eishockeyteam Harzer Falken aus Braunlage stehen am Wochenende die letzten beiden Spiele in der Hauptrunde an. Das sind die Gegner.

Bei den Harzer Falken stehen in der Eishockey Regionalliga Nord die letzten beiden Spiele vor den Playoffs an. Dazu erwartet das Team von Cheftrainer Jozef Potac die Wunstorf Lions und die Weserstars Bremen im Wurmbergstadion in Braunlage. Wenn die Falken die Hauptrunde an der Tabellenspitze abschließen wollen, dann müssen sie beide Heimspiele gewinnen, so Potac - und das sei auch das erklärte Ziel für das Wochenende. Aber Potac warnt, dass insbesondere die Bremer nicht zu unterschätzen sind: „Gegen die haben wir verloren. Da haben wir etwas gut zu machen.“