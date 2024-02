Anderten. Bei der zweiten Mannschaft des TSV Anderten hoffen die Harzer auf etwas Zählbares. Für den Trainer ist der Gegner ein unbeschriebenes Blatt.

Nach der kurzen Pause rund um das Ferienwochenende geht es für die Handballer der HSG Oha nun so richtig los mit der Rückserie. Im Abstiegskampf der Verbandsliga Niedersachsen sind die Harzer am Samstag beim TSV Anderten II zu Gast. Spielbeginn in der Sporthalle des Schulzentrums Anderten ist um 17 Uhr.