Förste. Am Nachmittag des 31. Dezember findet der traditionelle Silvesterlauf des MTV Förste statt - ohne Pulsuhr oder Leistungsziel.

Der MTV Förste lässt auch in diesem Jahr das Geschehen sportlich ausklingen. Am 31. Dezember veranstaltet der Verein wieder den traditionellen Silvesterlauf. Alle Läufer und Walker sind herzlich eingeladen, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz in Förste.

Die Strecke führt unterhalb des Westerhöfer Waldes über den Deimke, durch den Flöt, zurück zum Sportplatz. Die Streckenlänge beträgt etwa fünf Kilometer. Bei Bedarf und für die besonders Sportlichen wird zusätzlich auch eine längere Laufstrecke angeboten. Angestrebte Laufzeiten und der Pulsmesser können bei diesem Lauf zu Hause bleiben, denn die letzte sportliche Aktivität im Jahr 2023 soll gemeinsam in der Gruppe erlebt werden. Anschließend wird mit Tee und Glühwein das Läuferjahr 2023 verabschiedet.

