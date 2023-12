Hannover. Die Volleyballer aus Pöhlde sind zu Gast in Hannover und gleich zweimal im Einsatz - erst gegen den TK Hannover II, dann gegen die Giesen Grizzlys IV.

Für den 1. VC Pöhlde steht in der Volleyball-Oberliga der Herren an diesem Wochenende der erste von zwei Doppel-Auswärtsspieltagen im Programm. Die Pöhlder reisen am Sonntag nach Hannover und werden dort zunächst auf den Turn-Klubb zu Hannover II und anschließend auf den TSV Giesen Grizzlys IV treffen. Spielbeginn in der Halle an der Paderborner Straße 1 ist um 11 Uhr.