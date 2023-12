Die Begegnungen zwischen den Harzer Falken und den Beach Devils sind ein Klassiker in der Eishockey-Welt: Am 30. Dezember 2022 spielen die Harzer Falken in der Regionalliga Nord gegen den CE Timmendorfer Strand. Die Braunlager gewannen das Spiel vor mehr als 2000 Zuschauern im proppenvollen Wurmbergstadion mit 5:1. © HK | Robert Koch