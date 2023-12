Osterode. Insgesamt fünf Jugendmannschaften aus dem Altkreis Osterode spielen momentan auf Bezirksniveau. So ist die Bilanz zur Saisonhalbzeit.

Die Hinrunde neigt sich dem Ende entgegen. Alle Jugend-Bezirks-Mannschaften befinden sich in der Winterpause, nur die A-Jugend des TuSpo Petershütte hat noch ein Nachholspiel vor der Brust. Ob das Spiel am 9. Dezember in Gleichen stattfinden kann, steht aber in den Sternen. Zur Halbserie ist auch Zeit für ein Zwischenfazit, so steht es um die Jugendteams im Altkreis.