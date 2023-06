Schützen aus Braunlage haben knapp die Nase vorn

Kürzlich trafen sich Vertreter der Schützenvereine Braunlage, St. Andreasberg, Altenau und Sieber im Schießhaus in Sieber, um sich gegenseitig in einem Wettkampf zu messen. Jedes Jahr richtet ein anderer der vier beteiligten Vereine dieses Vergleichsschießen aus.

Es traten jeweils maximal zehn Schützen der Vereine an, um je zehn Schuss Kleinkaliber abzugeben. Die sechs besten Schützen der Vereine kamen in die Wertung, die Schüsse wurden dabei zu einem Gesamtergebnis addiert. Die Schützengesellschaft Braunlage holte sich in diesem Jahr den Sieg mit einem Ergebnis von 567 Ringen. Knapp dahinter folgten die Gastgeber aus Sieber mit 564 Ringen auf Rang zwei. Platz drei ging an die Schützengesellschaft St. Andreasberg mit 498 Ringen und auf Platz vier schoss sich die Schützengesellschaft Altenau.

Aus den Reihen der beteiligen Schützen wurde dann noch der beste Einzelschütze ermittelt. Hier ging der Preis an die Gastgeber vom Schützenverein Sieber, Dietmar Reicher holte sich den ersten Platz und einen Sachpreis mit 98 geschossenen von 100 möglichen Ringen.