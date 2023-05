Tennis-Saisonstart: Licht und Schatten beim TV Sösetal-Förste

An den vergangenen Wochenenden fanden die ersten beiden Punktspieltage der laufenden Tennis-Sommersaison statt. Sowohl im Jugend-, als auch im Erwachsenenbereich waren für den TV Sösetal-Förste mehrere Mannschaften im Einsatz.

Die Junioren C trafen am ersten Spieltag auswärts auf den TC GW Mingerode. Nachdem die Gastgeber in den Einzel klar gewannen, zeigten Jacob und Felix Betge im Doppel eine tolle Leistung und mussten sich nur hauchdünn im Match-Tiebreak geschlagen geben. Insgesamt unterlag man somit mit 0:3. Eine Niederlage gab es auch am zweiten Spieltag beim TC Holzminden. Trotz guter Partien mussten sich die Spieler des TVS klar geschlagen geben, so dass das Punktspiel mit 0:3 verloren ging.

Besser lief es dagegen bei den Juniorinnen C. Zu Saisonbeginn konnte die Mannschaft des TVS einen 2:1-Heimsieg gegen den Uslarer TC einfahren. Hannah Weitemeyer gewann ihr Einzel glatt in zwei Sätzen. Gemeinsam mit Luca Fiebrich konnte sie im Doppel an die vorherige Leistung anknüpfen. Dank einer nervenstarken Vorstellung siegten die beiden Juniorinnen mit 7:5, 6:3 machten somit den Heimsieg klar. Am zweiten Spieltag gab es jedoch eine 0:3-Niederlage gegen den TV BW Einbeck. Die Gäste aus der Bierstadt zeigten tolle Leistungen und setzten sich letztlich verdient gegen die Juniorinnen des TVS durch.

Guter Start der Damen 30

Einen guten Start in die Saison erwischten die Damen 30. Vor heimischer Kulisse gelang ihnen ein 4:2-Sieg gegen den TC BW Salzgitter. Lara Kladnik und Katrin Fiebrich gewannen deutlich in zwei Sätzen. Friederike Jorgowski und Isabel Weitemeyer mussten in umkämpften Matches jeweils in den Match-Tiebreak. Während Jorgowski hier knapp unterlag, setzte sich Weitemeyer mit 10:5 durch, so dass man mit einer 3:1 Führung in die Doppel ging. Hier ließen Kladnik/Fiebrich nichts anbrennen und siegten hochverdient. Insa Döpfner/Jorgowski zeigten ebenfalls eine gute Leistung, mussten sich aber hauchdünn mit 8:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Einen souveränen Saisonauftakt konnten auch die Damen 50 gegen den SV Stöckheim feiern. Annette Fahlbusch und Claudia Gross zeigten im Einzel ihr ganzes Können und siegten jeweils glatt. Marianne Lagershausen und Annika Kniepen mussten dagegen hart kämpfen und in den Match-Tiebreak. Hier bewiesen beide Nervenstärke und siegten, in die Doppel ging es mit einem 4:0-Vorsprung. Hier konnten sowohl Fahlbusch/Gross, als auch Christel Pülm/Anita Kahl überzeugen. Durch zwei verdiente Siege sicherte man sich den ungefährdeten 6:0-Heimerfolg.

Herren 30 ersatzgeschwächt

Unglücklich verlief der Saisonbeginn für die Herren 30. Ohne die nominelle Nummer eins, zwei und drei musste man gegen den TC Veltenhof antreten. Daniel Gross zeigte in seinem Einzel eine tolle Leistung und gewann verdient mit 6:3, 6:2. Auch Sascha Peter spielte stark auf und konnte sich gegen einen Spieler mit deutlich besserer Leistungsklasse im Match-Tiebreak mit 13:11 durchsetzen. So ging es mit einem 2:2 in die Doppel. Da man sich hier in beiden Matches geschlagen geben musste, unterlag die Mannschaft ersatzgeschwächt mit 2:4.

Beim zweiten Punktspiel gegen die TSG Mörse sah es dagegen deutlich besser aus. Vor allem Yannik Rauch, Gross und Peter wussten hier in den Einzeln zu überzeugen und gewannen deutlich. Da auch das vierte Einzel gewonnen werden konnte, ging es mit einer beruhigenden 4:0-Führung in die Doppel. Da auch diese glatt in zwei Sätzen gewonnen wurden, konnte man sich über einen verdienten 6:0-Erfolg freuen.

Eine knappe 2:4-Niederlage mussten die Herren 30 II beim SC Schoningen hinnehmen. Ingo Marzadek gelang hier dank einer souveränen Einzelleistung ein klarer Sieg. Mathias Falk, Jan Oleyniczak und Christian Fiebrich mussten hingegen alle drei in umkämpften und ansehnlichen Matches in den entscheidenden Match-Tiebreak. Während sich Oleyniczak hier mit 10:8 durchsetzen konnte, gingen die anderen beiden Partien knapp verloren. Somit ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die wichtigen Doppel. Trotz guter Teamleistungen mussten sich Falk/Fiebrich und Marzadek/Oleyniczak geschlagen geben und unterlagen somit insgesamt mit 2:4.