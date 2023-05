Hattorfer zeigen ihr Geschick mit dem Tischtennisschläger

Nach dem erfolgreichen Auftakt ins 75. Jubiläumsjahr des TTC Grün-Weiß Hattorf, als das DGH Dank der tollen Teilnahme und Stimmung beim diesjährigen Neu-Jahr-Turnier nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz wieder zur Tischtennis-Hochburg wurde, warteten die Grün-Weißen im Mai mit zwei besonderen Jubiläumsaktionen auf. Als High- beziehungsweise besser gesagt als „Mailights“ standen zum einen die Hattorfer Dorfmeisterschaften im Tischtennis und zum anderen ein bunter Bewegungstag mit der gesamten Hattorfer Grundschule auf dem Programm. Von Letzterem, durch das Schnuppermobil des TTVN aus Hannover unterstützt, wird noch berichtet. Zunächst haben sich die Dorfmeisterschaften bereits als ein großer Spaß für alle Beteiligten herausgestellt, wie die Vereinsverantwortlichen des TTC mit viel Freude feststellen konnten.

Aus dem Dorf heraus war das Teilnehmerfeld bereits frühzeitig vor Ablauf der Meldefrist mit 16 Mannschaften, die als Nicht-Tischtennisaktive um den Jubiläumstitel kämpfen wollten, voll belegt. Schon diese Resonanz beflügelte vorab die Organisatoren, und so entwickelten sich bei den Meisterschaften im Hattorfer DGH dann viele spannende Partien. Jedes Team bestritt letztlich vier Begegnungen, ehe ein klarer Sieger feststand. Daneben gab es ein buntes Rahmenprogramm, das sowohl Besucher als auch die Aktiven in ihren Spielpausen tatkräftig nutzten.

„Perfekte Minute“ mit dem Ball

So galt es zum Bespiel, in einer möglichst „perfekten Minute“ die Geschicklichkeit mit dem kleinen weißen Ball unter Beweis zu stellen. Zudem illustrierten Vereinstrikots und viele Bilder aus den vergangenen Jahrzehnten das Vereinsleben des TTC Grün-Weiß Hattorf. An den Tischtennistischen selbst wurde einerseits mit großem Engagement und Ehrgeiz um Punkte gekämpft, andererseits aber auch viel gelacht, abgeklatscht und in den Arm genommen.

Die Spielerinnen und Spieler bewiesen dabei durch die Bank ein besonderes Spielgeschick bei dieser teils ungewohnten Sportart und auch große Sportlichkeit und Fairness. Der Spaß und die Gemeinschaft standen absolut im Vordergrund, besser hätten es sich die Ausrichter nicht wünschen können. So ging ein großer Dank an alle Beteiligten, auf diese Weise das grün-weiße Jubiläumsjahr zu bereichern und das 75-jährige Bestehen des TTC mit zu feiern. Auch das Wetter spielte mit und Leckeres vom Grill sowie Pommes trugen neben Kaffee und Kuchen zur Stärkung bei.

Am späten Nachmittag war es dann soweit: Als die Mannschaft „Merkur Hattorf“ mit Andre Brakel und Eric Romanowski auch das entscheidende Spiel gegen das Team „Lübz Elite – Das Leben ruft“ mit Tobi Peltzer und Henning Aust gewinnen konnte, war der Titelgewinn der ungeschlagenen Paarung perfekt. Auf Platz zwei folgten „Die Böbeus“ mit Lukas Böttcher und Jens Beushausen, auf dem dritten Rang landete das Team „Last Minute“ mit Eva Sindram und Yannis Peltret.

30 Liter-Fass wird verlost

Die zugehörige Siegerehrung wurde in der großen Gemeinschaft begangen, wobei dann auch gleich noch unabhängig vom sportlichen Ausgang ein 30 Liter-Bierfass verlost wurde. Dieses ging an das „Team Turniersieg“, das über den Tag verteilt mit Jasmin Reisnauer, Jörn Wemheuer, Daniel Kaiser und Sören Zelmer bei dem Turnier angetreten war. Bei ausgelassener Stimmung fanden die Dorfmeisterschaften dann in den Abend hinein ihren gebührenden Ausklang.

Am morgigen Mittwoch steht für die Aktiven des TTC GW Hattorf ein wichtiger Termin an. Bei der Spielersitzung gilt es, gemeinsam die Mannschaftsaufstellungen für die nächste Saison abzustimmen. Das Treffen findet ab 19.30 Uhr im DGH statt, natürlich mit anschließender Trainingsmöglichkeit.