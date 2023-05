Handball-Nachwuchs spielt in der Sparkassen-Grundschulliga

Herzberg. In der Mahntehalle in Herzberg treffen sich am Freitag die Mannschaften von acht Grundschulen, um das erlernte Können unter Beweis zu stellen.

Am Freitag findet die dritte Ausgabe der Sparkassen-Grundschulliga statt. Das Handball-Nachwuchsturnier wird von der HSG Oha organisiert und durchgeführt, die nun seit knapp zwei Jahren Handball-AGs in Grundschulen anbietet.

Das Turnier in der Herzberger Mahntehalle bietet die Möglichkeit, das erlernte Können unter Beweis zu stellen und sich mit anderen Grundschulen zu messen. Natürlich steht dabei der Spaß im Vordergrund. Die ersten beiden Ausgaben der Sparkassen-Grundschulliga waren ein voller Erfolg und haben neben der Freude an der Bewegung auch tollen Sport und faires Miteinander gezeigt.

Am Freitag werden sich acht Teams in zwei Vierergruppen begegnen, anschließend geht es in Platzierungsspielen um den Sparkassen-Grundschulliga-Cup. Mit von der Partie sind in Gruppe A die Grundschulen aus Hattorf, Gittelde, Bad Lauterberg und vom Osteroder Jacobitor sowie die Grundschulen Gittelde, Röddenberg, Lasfelde und Sösetal in der Gruppe B. Die Gruppen wurden ausgelost. Start des Turniers ist um 8.40 Uhr.

„Wir wünschen allen Schulen einen sportlich fairen Wettkampf mit tollen Handballspielen“, sagt der HSG-Jugendkoordinator Frank Mai im Vorfeld.