Reserve der HSG Oha bezwingt ungeschlagenen Spitzenreiter

Hattorf. Die zweiten Herren der HSG Oha zwingen den neuen Meister TV Jahn Duderstadt II in die Knie. Dabei sieht es zu Beginn gar nicht gut aus.

Torben Schlappig ist mit zwei Toren am Erfolg der HSG-Reserve beteiligt.

Die zweiten Handball-Herren der HSG Oha haben am Wochenende eine dicke Überraschung geschafft. In der Meisterrunde der Regionsoberliga bezwang die HSG-Reserve den zuvor ungeschlagenen Spitzenreiter TV Jahn Duderstadt II mit 34:33 (17:16).

Im Hattorfer DGH nahm das Spiel zunächst den zu erwartenden Verlauf. Die Gastgeber, mit zwei Siegen und acht Niederlagen auf dem Konto, gerieten schnell mit 1:6 in Rückstand (8.). Dann aber fingen sich die Hausherren und holten Tor um Tor auf. Beim 10:11 (19.) war der direkten Anschluss geschafft, beim 15:14 lag die Mannschaft von Stefan Langlotz erstmals vorn (27.).

Nach der Pause entwickelte sich ein enges Duell mit beständig wechselnden Führungen. Zwei Minuten vor Schluss traf Tizian Paul zum 33:32, 15 Sekunden vor dem Ende machte Clemens Hofemann mit dem Treffer zum 34:32 alles klar für die HSG Oha II.

Die Eichsfelder, trainiert vom letztjährigen HSG-Reserve-Coach Nerijus Kesilis, können die Niederlage in ihrem letzten Saisonspiel verkraften. Sie standen schon vorher als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest. Die Harzer haben noch ein Saisonspiel zu absolvieren, am Sonntag sind sie zum Derby bei der HSG Rhumetal II zu Gast.

HSG: Deiters – Sonntag (1), Schladitz, Püschel, Morich (3/1), Hofemann (8/1), Bode (6/1), Renner (4), Schlappig (2), Mißling (4), Paul (6), Von Müller.