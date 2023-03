BC Osterode übernimmt die Spitze in der Verbandsliga Ost

Osterode. Die erste Billardmannschaft des BC Osterode ist in der Verbandsliga zu Gast in Hannover. Beim BC Queens Player gelingt ein wichtiger Doppelsieg.

Am vergangenen Sonntag fand der sechste und vorletzte Spieltag in der Billard-Verbandsliga Ost für die erste Mannschaft des BC Osterode statt. Der ursprünglich auf den 2. April terminierte Spieltag wurde auf Antrag des BCO aufgrund personeller Engpässen um eine Woche vorverschoben werden. Im Gegenzug verzichtete man auf ein Heimspiel und trat die Auswärtsfahrt in die Landeshauptstadt zu den BC Queens Player nach Hannover an. Hier sollten die notwendigen Punkte für das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Verbandsliga verbucht werden.

In der ersten Begegnung des Tages verlief zunächst alles nach Plan. Sascha Meister, Michael Kanngießer, Tomas Roth und Benjamin Wanous konnten souverän ihre erste Partien für sich entscheiden und ziemlich schnell und eindrucksvoll eine 4:0-Führung erspielen. In der Rückrunde war allerdings klar, warum es in dieser Liga extrem ausgeglichen zugeht, denn die Queens Player wussten zu kontern.

Während Kanngießer seine Partie im 14&1 endlos (eine auf Punktesystem basierende Variante des Poolbillards) ziemlich deutlich mit 38:90 abgab, mussten sich Wanous (5:6 im 10-Ball) und Meister (6:7 im 9-Ball) über die volle Distanz geschlagen geben. Beim Gesamtstand von 4:3 musste Roth seine Partie im 8-Ball gewinnen, um den Sieg zu sichern. Dies gelang ihm auch nervenstark, erneut über die volle Distanz, mit 5:4. Damit stand der 5:3-Gesamtsieg fest, die ersten drei Punkte des Tages.

Zweite Partie ist eine klare Angelegenheit

In der zweiten Partie gegen die Landeshauptstädter wusste man die Gegner nun genau einzusortieren und man war angekommen. Einzig Tomas Roth (14&1 endlos) und Michael Kanngießer (im 10-Ball) verloren jeweils eine Partie. Die übrigen sechs Partien konnten diesmal souverän für sich entschieden werden und der BCO verbuchte mit einem 6:2-Gesamtsieg die volle Ausbeute von sechs Punkten – und damit die zwischenzeitliche Tabellenführung.

Abzuwarten ist, wie der direkte Konkurrent BS Braunschweig am kommenden Sonntag seine Partien absolviert. Für den BC Osterode heißt es nun, den letzten Spieltag am 30. April ebenfalls mit zwei Siegen abzuschließen und zu hoffen, dass die Löwenstädter aus Braunschweig bei zwei Spieltagen noch ein wenig stolpern und Punkte liegen lassen. Den nötigen Druck haben die Osteroder auf jeden Fall aufgebaut.