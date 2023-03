Scharzfelder Turnerinnen zeigen gute Leistungen

Die Turnerinnen des TV GutsMuths Scharzfeld nahmen zuletzt an mehreren Wettkämpfen teil. Dabei konnten gute Leistungen erzielt werden.

Zunächst fanden die Kreismeisterschaften mit Qualifikation in Herzberg statt. Der MTV Herzberg hat diesen Wettkampf in der Turnhalle der Oberschule sehr gut ausgerichtet. Aus dem Turnkreis Osterode starteten im Qualifikationswettkampf allerdings nur Turnerinnen des TV GutsMuths. Zehn Turnerinnen waren mit viel Ehrgeiz und Freude dabei und präsentierten den Zuschauern sehr schöne Übungen am Sprung, Reck, Barren, Schwebebalken und Boden. Alle Starterinnen landeten auf einem Treppchenplatz und hatten sich damit für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert.

Kür-Übungen in Einbeck

Die Bezirksmeisterschaften in der Kür fand in Einbeck statt. Madeline Timm und Mia Picht starteten im Niedersachsen-Cup Kür LK3 der 11- bis 13-Jährigen. Hier waren 16 Turnerinnen am Start. Timm turnte einen ausgeglichen Wettkampf und belegte den hervorragenden dritten Platz. Picht gelang die Übung am Schwebebalken nicht optimal. Sie landete trotzdem auf einem guten sechsten Platz. Beide Turnerinnen haben so die Tickets für die Landesmeisterschaften gelöst. In der Einzelwertung landete Picht am Barren auf dem zweiten Platz und Timm auf dem dritten Platz. Den Bronzerang belegte sie auch am Boden.

Im Niedersachsen-Cup Kür LK3 der 14- bis 17-Jährigen turnten Katharina Weigel-Gottschlich, Sophie Damköhler und Anne-Thea Stenzel in einem starken Teilnehmerfeld von 23 Turnerinnen. Alle drei blieben etwas hinter ihren Möglichkeiten. Weigel-Gottschlich wurde 15., Damköhler 16. und Stenzel 18.

Alissa Hercher startete im Niedersachsen Cup LK3 der 18- bis 29- Jährigen. Sie belegte dabei den 15. Platz. Im Niedersachsen-Cup LK2 der 14/15-Jährigen war Jennifer Lüttge am Start. Hier sind Kürübungen mit erhöhten Anforderungen gefordert. Lüttge schaffte es auf den achten Platz.

Pflicht-Übungen in Gifhorn

In Gifhorn wiederum wurden die Bezirksmeisterschaften der Pflichtübungen ausgetragen, ebenfalls mit Scharzfelder Turnerinnen. Bei ihren ersten Bezirksmeisterschaften erturnte sich Maricel Zietz in der P5 den 22. Platz.

In der P5 bis P8 der 10- bis 12-Jährigen belegte Theresa Hercher einen hervorragenden fünften Platz von 28 Turnerinnen. Melek Merle Öztürk (Platz 11) und Laura Stübinger (Platz 16) waren ebenfalls dabei. Leider gelangen die Überungen am Balken nicht optimal. In der Einzelwertung belegte Herchen mit einer sehr guten Barrenübung den dritten Platz. Die Trainer sind sehr stolz auf ihre Turnerinnen.