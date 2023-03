Tischtennis-Teams des SV Rot-Weiß Hörden mögen es spannend

In zwei Begegnungen gegen Gittelder Teams hieß es für die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden noch einmal zu punkten, um den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse endgültig zu sichern.

Das Match gegen den MTV Gittelde entwickelte sich zu einer spannenden Partie, in der keine der beiden Mannschaften sich absetzen konnte. Diekmann/J. Peters im Doppel und anschließend Michael Diekmann und Rouven Kowalski im Einzel glichen zum 3:3 aus. Auch im zweiten Einzeldurchgang erspielte keine Mannschaft eine klare Führung, hier waren Axel und Joachim Peters für Hörden erfolgreich. Die Ausgeglichenheit spiegelte sich auch in den Schlussdoppeln wieder. Zwar gewannen A. Peters/Kowalski, aber der MTV glich erneut aus und so trennte man sich am Ende leistungsgerecht mit 6:6 bei einem Satzverhältnis von 24:24.

Gegen den TTK Gittelde/Teichhütte II lief es für die Hördener wie geschmiert. Nachdem beide Doppel für den optimalen Einstand sorgten, waren auch im Einzel Michael Diekmann (2), Rouven Kowalski und Axel und Joachim Peters nicht zu schlagen. Mit dem 7:0-Erfolg hat man sich in der Tabellenmitte etabliert.

Spannung bei Rot-Weiß II

Die zweite Mannschaft musste sich gegen SuS Tettenborn II, den Zweiten der 3. Kreisklasse, mit 4:7 geschlagen geben. Hier punkteten Marion Lips/Joachim Peters im Doppel und Heino Heidelberg-Kröning (2) sowie Lips im Einzel. Vielversprechender verlief die Partie beim TV Pöhlde II. Peters/Heidelberg-Kröning im Doppel sowie Joachim Peters, Alexander Bierwirth und Anabell Brauer im Einzel spielten eine 4:1-Führung heraus. Nach dem zweiten Einzelerfolg von Peters sah es nach einer klaren Angelegenheit aus, aber Pöhlde gewann fünf Spiele in Folge, so dass durch den Sieg von Brauer/Bierwirth im Schlussdoppel wenigstens noch ein 6:6-Unentschieden und ein Punkt mitgenommen werden konnte.

Die Jugend war gegen den TV Bilshausen III in der 2. Kreisklasse gefordert. Die Doppel waren nichts für schwache Nerven. Joline Georg/Lorena Peters gewannen im fünften Satz mit 11:9, zeitgleich verloren Philipp Deppe/Tim Dittmar den Entscheidungssatz mit 8:11. Georg, Peters und Deppe spielten in hart umkämpften Sätzen eine 4:1-Führung heraus. Bilshausen steigerte sich dann und glich zum 5:5 aus, da nur noch Peters ihr Spiel gewann.