Schon mehr als 3.000 Anmeldungen für die Tour d’Energie

Das Göttinger Jedermann-Radrennen Tour d’Energie am Sonntag, 23. April, rückt immer näher. Schon jetzt haben sich über 3.000 Radbegeisterte angemeldet und werden am Rennsonntag auf die Strecken durch den südlichen Landkreis Göttingen gehen. Mit dabei sind natürlich die Highlights am Hohen Hagen in Dransfeld und für die 100 km-Strecke der malerische Aufstieg von der Weser über Hemeln bis zum Bramwald.

„Wir rechnen mit knapp 4.000 Anmeldungen und kommen damit schon fast an unser Limit“, sagt Johannes Frey. „Wir freuen uns schon riesig auf die großartige Atmosphäre, die beim Start und im Zielbereich herrschen wird“, ergänzt Jonas Stechmann, beide verantwortlich für die Organisation der Tour d’Energie. Auf der Strecke wird sich die größere Anzahl von Starterinnen und Startern hingegen kaum bemerkbar machen – hier wird jeder in seiner Leistungsgruppe unterwegs sein.

Um sich optimal auf das Rennen vorzubereiten, haben die Veranstalter einige Empfehlungen gesammelt. Auch für Rookies, für die die Tour d’Energie das erste Radrennen ist, gibt es ein paar Angebote, die auf das Fahren in der Rennsituation vorbereiten. So findet am 26. März ein Hobbyrennen rund um Esplingerode statt. Organisiert vom Tuspo Weende und dem VCE Duderstadt wird im Rahmen des Benotti-Straßenpreis auch ein Rennen auf einer Strecke von 34 km ausgetragen. Für alle, die durch die oft noch frischen Temperaturen nicht abgeschreckt werden, bietet sich hier eine tolle Gelegenheit die Rennsaison zu beginnen.

Schnuppertour für Frauen

Regelmäßig vor der Tour d’Energie bietet der Göttinger Frauen-Radsportverein BiciKletten in Kooperation mit der GoeSF eine Ausfahrt an. Am 15. April besteht die Möglichkeit die TDE-Strecke in gemütlichem Tempo und entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Unterwegs gibt es eine kleine Stärkung und ausreichend Gelegenheit zum Kennenlernen und Fragen stellen.

Angeleitet von ausgebildeten und lizenzierten Übungsleiterinnen und -leitern, können sich Einsteiger in von der GoeSF angebotenen Kursen auf die Tour d’Energie vorbereiten. Insbesondere das Fahren in Gruppen muss trainiert werden, aber auch Angebote für ein sichereres Fahren sind mit im Programm. Die Kurse richten sich insbesondere an Teilnehmer, die am 23. April ihr erstes Rennen bestreiten.

Begleitet von dem begeisterten und erfahrenen Team von Paceheads kann am Karfreitag die Tour d’Energie-Strecke erkundet werden. In entspannter Atmosphäre treffen sich Anfänger und Erfahrene, um das gemeinsame Fahren in der Gruppe zu üben und die besonderen Stellen auf der Strecke schon einmal kennen zu lernen.

Weitere Infos zu allen Angeboten gibt es online unter www.tourdenergie.de und www.goesf.de.