Northeimer HC setzt den Saisonstart in den Sand

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit vielen guten Offensivaktionen, aber einer zu zaghaften Defensive, hat der Northeimer HC sein Auftaktspiel in der 3. Liga noch deutlich verloren. Beim HC GW Werder aus der Nähe von Potsdam mussten sich die Handballer mit 28:36 (17:18) geschlagen geben.

Vor Spielbeginn reiste der NHC, nach zwei Jahren coronabedingten Verbots endlich wieder in Begleitung einiger Fans, guter Dinge zum Aufsteiger. Auf einen ausgeglichener Start mit leichtem Toreplus für den engagiert agierenden Gastgeber, folgte ein einseitiger zweiter Durchgang.

Schlagabtausch in Hälfte eins

Über ein 7:10 aus Sicht des NHC konnte man sich auf 11:11 herankämpfen und sogar mit 13:11 in Führung gehen. Christian Stöpler sorgte mit einem seiner 13 Treffer für das 15:16, kurz vor dem Pausenpfiff konnte Matteo Neufing das 17:18 erzielen. In Durchgang zwei konnte der Gegner nach zehn Minuten auf 23:20 davonziehen, nun fehlte in der Abwehr die Gegenwehr. Vor allem über den Kreisläufer kam der HV zu einigen leichten Treffern. In dieser Phase ließ der NHC Struktur in der Offensive vermissen, in der Defensive fehlte der Zugriff.

Durch Tore von Malte Wodarz und Hannes Bransche konnte sich die Bätjer-Truppe noch einmal leicht herankämpfen, in den letzten fünf Minuten führten schnelle Ballgewinne und Abschlüsse des Gegners aber zu dem deutlichen Ergebnis. Trainer Bätjer bemängelte das in Durchgang zwei fehlende Selbstvertrauen sowie die vielen Fehlwürfe aus zum Teil freier Position.NHC: Eggert, Wenderoth, Pätz – Pogadl, Heyken, Schuster (1), Bransche (3), Seekamp, Neufing (4), Lutze (2), Harder, Bode (1), Bialas, Stöpler (13), Wodarz (4), Fietz.

Am kommenden Sonntag, 11. September, steigt um 17 Uhr in der heimischen Schuhwallhalle das erste Heimspiel. Gegner ist der Oranienburger HC. Der Onlinekartenverkauf hat über www.northeimerhc.de bereits begonnen. Die Tageskasse öffnet um 16 Uhr.