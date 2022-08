TuSpo Petershütte will gegen Liga-Schwergewicht bestehen

Zum Auftakt eines ereignisreichen Fußballwochenendes macht TuSpo Petershütte den Anfang. Im Duell mit dem letztjährigen Tabellenzweiten, will TuSpo nach einer unglücklichen Auftaktniederlage beim heutigen Heimspiel punkten.

TuSpo Petershütte - FC Sülbeck/Immensen.

Am ersten Spieltag der Bezirksliga Staffel vier gab es für Seestädter noch nichts zu holen. In einer unterhaltsamen Partie unterlag Hütte Meisterschaftskandidat Bovenden, mit 2:3. Nach einer katastrophalen Anfangsphase hatte TuSpo besonders in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt und ein durchaus verdienten Ausgleich nur knapp verpasst. „Daran wollen wir gegen Sülbeck nun anknüpfen“, erklärt Hütte-Trainer Jörg Müller und führt weiter aus: „Wir wollen ein Zeichen setzen und am Freitag Punkte holen.“ Das man gegen die aus dem Landkreis Northeim stammende Mannschaft mithalten kann, bewies die Müller-Elf erst jüngst im Pokal.

In der ersten Runde des Bezirkspokals unterlag Petershütte, dem Mitfavoriten um den Landesliga-Aufstieg, erst im Elfmeterschießen.

Das mit dem BSV und dem FC Sülbeck/Immensen, zu Beginn der Saison, gleich die vermeintlich stärksten Gegner der Liga erwischt hat, stellt für Müller kein Problem dar - im Gegenteil: „Für uns ist das eigentlich super, da wir so besser nachvollziehen können, wo wir aktuell stehen“, so der Trainer des Bezirksligisten, der am Freitag vermutlich wieder auf den zuletzt Erkrankten Daniel Schmidt bauen kann. Die Partie gegen den FCS, welche am ersten Spieltag den FC Eisdorf mit 1:0 bezwangen, startet am Freitag um 19.00 Uhr auf dem Lasfelder Sportplatz.