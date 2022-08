Förste. Am Freitag, 12. August, findet das traditionelle offene Flutlicht-Doppelturnier in Förste statt. Anmeldungen sind noch bis Sonntag möglich.

Tennis Doppel-Flutlichtturnier des TV Sösetal-Förste steht an

Am Freitag, 12. August, findet auf der Anlage des TV Sösetal-Förste bereits zum 15. Mal ein offenes Tennis-Flutlichtturnier statt. Der Turnierbeginn ist für 19 Uhr geplant, gespielt wird anschließend bis in die Nacht.

Angeboten werden vier Doppel-Konkurrenzen: Neben den Herren- und Damen wird jeweils auch in der Altersklasse ab 40 gespielt. Wichtig: Das Alter des jüngeren Partners ist entscheidend, wenn es darum geht, in welcher Konkurrenz gestartet werden darf. Gespielt wird voraussichtlich zunächst in Vorrundengruppen, ehe es im K.o.-Modus um den Turniersieg geht.

Auf die Sieger und Platzierten warten Pokale und Sachpreise. Für das leibliche Wohl der Akteure und Zuschauer wird natürlich auch gesorgt. Meldungen sind online unter www.tvsoesetal.de möglich, der Meldeschluss ist am morgigen Sonntag, 7. August.