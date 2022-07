SV Rotenberg und SV RW Hörden testen am Dienstag

Auch unter der Woche sind die Fußballmannschaften mit Blick auf den in Kürze anstehenden Saisonstart fleißig am Testen. In zwei Partien sind am Dienstag auch Teams aus dem Altkreis Osterode beteiligt.

Der Bezirksligist SV Rotenberg bestreitet dabei seine Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel am Wochenende im Bezirkspokal. Die Meyna-Elf trifft auf dem heimischen Sportplatz in Rhumspringe ab 19 Uhr auf den TSV Nesselröden aus der Kreisliga und will sich den letzten Schliff holen. Im Pokal wartet dann mit Landesligist SC Hainberg ein ganz anderes Kaliber.

Der SV Rot-Weiß Hörden empfängt ebenfalls um 19 Uhr den SV Blau-Weiß Bilshausen. Die Gäste aus dem Eichsfeld hatten am Ende der vergangenen Saison für Aufsehen gesorgt, als sie den freiwilligen Rückzug aus der Bezirksliga in die Kreisliga verkündeten.