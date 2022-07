Rookie Mark Smith wechselt zur BG Göttingen

Die BG Göttingen hat ein weiteres Puzzlestück für ihren Kader für die Saison 2022/23 gefunden. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen nimmt den US-Amerikaner Mark Smith unter Vertrag. Der 22-Jährige kommt als so genannter Rookie direkt von der Kansas State University (USA) zu den Veilchen und erhält einen Einjahresvertrag. „Mark ist ein vielseitiger Spieler, der sowohl auf der Position vier als auch auf mehreren Guard-Positionen einsetzbar ist“, sagt BG-Headcoach Roel Moors über den Neuzugang, für den die BG die erste Profistation in Europa sein wird.

Für die Kansas State Wildcats (US-Bundesstaat Kansas) stand der Basketballer in der vergangenen Saison 31-mal in der starken Big 12 Conference auf dem Parkett – jedes Mal in der Startaufstellung. In rund 32 Minuten Einsatzzeit pro Partie erzielte Smith 12,7 Punkte, holte 8,4 Rebounds und gab 1,7 Assists. Der 22-Jährige war bester Rebounder seiner Conference und mit 1,93 m der kleinste Spieler, der jemals an der Spitze dieser Rangliste stand.

Seit 2017 am College aktiv

Seine akademische Basketball-Laufbahn startete Kraftpaket Smith, der immerhin 102 kg in den Ring wirft, im Sommer 2017 nach seinem Schulabschluss an der Edwardsville Senior High School im US-Bundesstaat Illinois. Er blieb seinem Heimatstaat treu und trug in der Saison 2017/18 31-mal das Trikot der Illinois Fighting Illini. Nach nur einer Spielzeit wechselte der Guard das College und spielte von 2018 bis 2021 drei Jahre an der University of Missouri für die Missouri Tigers (69 Partien). Nach vier Jahren auf dem College hängte Smith noch eine Saison dran und lief für die Wildcats auf.

Einen Vertrag für die Saison 2022/23 haben bei den Veilchen neben Smith auch Rekordspieler Mathis Mönninghoff, Harper Kamp, Marios Giotis, Till Pape, Javon Bess, Peter Hemschemeier und Jesse Ani.