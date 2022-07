Osteroder Leichtathleten stürmen zu zwei Kreisrekorden

Jannik Just von der LG Osterode hat in seiner Altersklasse eine neue 800 Meter-Bestmarke aufgestellt.

Am vergangenen Wochenende starteten Jannik Just, Jakob Leonhardt und Milian Zirbus von der LG Osterode bei hochsommerlichen Temperaturen beim Sarstedter Sparkassen-Leichtathletik-Meeting.

Zunächst standen für die beiden U18-Athleten Leonhardt und Zirbus die 100 m auf dem Programm. Hier konnte Zirbus bei minimalem Rückenwind in guten 11,13 Sekunden souverän siegen. Leonhardt sprintete in 12,05 Sekunden auf Platz vier und verbesserte seine persönliche Bestleistung. Im anschließenden Weitsprung kam er mit dem Anlauf nicht ganz klar und belegte mit 5,16 m den dritten Platz.

Zum Abschluss standen für beide Athleten noch die 200 m auf dem Programm. Hier mussten sie in der Männerhauptklasse starten und sich der starken Konkurrenz stellen, da die Distanz in ihrer Altersklasse nicht angeboten wurde. Insbesondere Zirbus stellte seine derzeitige gute Form unter Beweis. Bei Gegenwind vom 0,7 m/s musste er sich in sehr guten 22,38 Sekunden nur um vier Hundertstelsekunden geschlagen geben und belegte Platz zwei. Mit dieser Zeit verbesserte er seinen eigenen Kreisrekord und erzielte eine persönliche Bestleistung. Leonhardt verpasste in überzeugenenden 24,89 Sekunden seine Bestzeit nur knapp.

Nachdem es für Just in der M12 im 75 m-Sprint, bei dem er nur knapp einen Sturz vermeiden könnte, in 11,76 Sekunden bei 2,0 m/s Gegenwind mit Platz drei noch nicht ganz optimal lief, stand für ihn der Start über die 800 m an. Direkt nach dem Start setzte er sich an die Spitze und schnell von seinen Konkurrenten ab. Im Alleingang lief er die erste Runde zwar mit 71 Sekunden etwas zu langsam an, konnte sein Tempo dann aber annähernd halten. In der hervorragenden Zeit von 2:23,96 Minuten belegte er mit großem Abstand den ersten Platz, stellte eine persönliche Bestzeit auf und verbesserte den Kreisrekord in der M12 über diese Distanz.