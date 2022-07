La Palma. Der aus Bad Lauterberg stammende Läufer geht bei der Berglauf-Europameisterschaft an den Start und vertritt auf La Palma die deutschen Farben.

Berglauf-Europameisterschaft Für Marcel Höche geht am Samstag ein Traum in Erfüllung

Wenn am Samstagmorgen um 8 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) auf der Kanareninsel La Palma der Startschuss ertönt, erfüllt sich für den aus Bad Lauterberg stammenden Marcel Höche ein Traum. Der Langstreckenspezialist wird dann ganz offiziell die deutschen Farben bei der Berglauf-Europameisterschaft vertreten.

„Für sein Land anzutreten ist für jeden Sportler eine Traumerfüllung“, berichtet der inzwischen am Walchensee in Bayern lebende Höche. „Natürlich kann man bei vielen großen Rennen nur für sich starten und teilnehmen, aber mit dem Bundesadler auf der Brust zu laufen, das muss man sich echt verdienen.“ Umso glücklicher war der 28-Jährige, als er vor rund drei Wochen doch noch den entscheidenden Anruf des Deutschen Leichtathletikverbands bekam, in dem ihm seine Nominierung mitgeteilt wurde.

Kurzfristig stellte er in der Folge das Training ein wenig um – auf La Palma erwartet ihn eine schnelle, fast schon leichtathletische Strecke. „Ich bin sonst ja eher im technischeren Trailrunning zu Hause. Aber bei einer EM geht man schon mit mehr Ambitionen ran, als nur dabei zu sein“, erklärt er und verspricht, bei dem Rennen alles rauszuhauen.

Rund 2.700 Höhenmeter sind während der 47,4 Kilometer zu überwinden. Besonders in den tieferen Lagen geht es durch viele Pinienwälder, so dass die Sportler etwas Schatten erhalten. Der Boden, so erwartet der Lauterberger, wird dadurch allerdings eher weich und federnd sein. Unter www.youtube.com/user/EuropeanAthletics werden die Läufe der Berglauf-EM live gestreamt.