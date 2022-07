Jesse Chidera Ani wechselt zur BG Göttingen

Der Kader der BG Göttingen für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga nimmt immer konkretere Formen an. Um das Trainingsniveau hochzuhalten, haben die Südniedersachsen Jesse Chidera Ani als Ergänzungsspieler unter Vertrag genommen. Der 20-jährige deutsche Guard mit nigerianischen Wurzeln, dessen offizieller Vorname Jesse ist, der jedoch seit seiner Kindheit Jason genannt wird, kommt vom Regionalligisten Saarlouis Sunkings in die Universitätsstadt an der Leine und erhält einen Zweijahresvertrag.

„Jason ist ein junger Spieler, der sich bei uns weiterentwickeln soll. Er hat im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen und langfristig das Potenzial, zum festen Kader zu gehören“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Kurzfristig kann er uns in erster Linie dabei helfen, die Qualität des täglichen Mannschaftstrainings zu steigern und die anderen Spieler herauszufordern.“

Aufgewachsen in Manchester

In der Regionalliga absolvierte Ani, der bis zu seinem achten Lebensjahr in Deutschland lebte, dann aber mit seinen Eltern ins britische Manchester zog, in der vergangenen Saison 25 Partien für Saarlouis. Im Schnitt stand der Veilchen-Neuzugang 31 Minuten pro Spiel auf dem Parkett, in denen er 13,9 Punkte erzielte, 8,0 Rebounds holte und 2,2 Assists gab.

Mit dem Basketball begann Ani erst, als er nach England umgezogen war. Eigentlich wollte der Neu-Göttinger als Jugendlicher seine Basketball-Karriere in den USA vorantreiben, die Corona-Pandemie machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung. Ani zog es stattdessen zu einem Freund nach München, wo sich der Teenager fit hielt und in der Saison 2020/21 zwei kurze Einsätze für den FC Bayern München II in der ProB absolvierte, bevor er im Sommer 2021 ins Saarland wechselte.