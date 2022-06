Sieben Tage bis ins Ziel

Sieben Tage, sieben Etappen und am Ende haben die Starterinnen und Starter die Marathondistanz hinter sich – so funktioniert der Osteroder Etappenmarathon, den die Sportvereine TG Lasfelde-Petershütte-Katzenstein (LaPeKa), TSC Dorste, MTV Förste, MTV Freiheit, MTV Osterode, SFC Harz Weser und TSV Schwiegershausen bereits zum 14. Mal ausrichten.

Die Etappen

Der Startschuss zur ersten Etappe fällt in diesem Jahr beim MTV Förste am Sonntag, 26. Juni, um 10.45 Uhr auf dem Sportplatz in Förste. Von dort führt die Strecke über etwa sechs Kilometer zum Lichtenstein und zurück zum Sportplatz, wo sich die Sportlerinnen und Sportler mit Nudeln stärken können.

Am Montag macht der TG LaPeKa weiter: Um 18.45 Uhr laufen die Teilnehmenden an der Grundschule Lasfelde, An der Bahn 26, los in Richtung des ehemaligen Fischteichs. Nach etwa 7,5 Kilometern und 130 Höhenmetern über geteerte Straßen und geschotterte Forstwege gelangt man ans Etappenziel: der Sportplatz in Lasfelde.

Die dritte Etappe beim MTV Freiheit am Dienstag hat es dann in sich: Die Läuferinnen und Läufer müssen, nachdem sie bereits mehrere Steigungen überwunden haben, auf der Zielgeraden noch einmal alles geben: Über einen Kilometer geht es stetig bergan zurück zum Wilhelm-Oelkers-Sportplatz, bekannt als Freiheiter Höhen. Insgesamt legen die Teilnehmenden etwa sechs Kilometer zurück.

Am vierten Tag leitet der TSV Schwiegershausen die Etappenmarathonis über sechs Kilometer auf Schotter- und Graswegen durch das Naturschutzgebiet des Hainholzes. Start und Ziel ist an der Sporthalle Schwiegershausen.

Die fünfte Etappe, ausgerichtet vom TSC Dorste, führt wieder zum Lichtenstein. Start ist am Donnerstag um 18.45 Uhr am Sportplatz in Dorste.

Der SFC Harz Weser hat sich den östlichen Stadtrand von Osterode als Startpunkt ausgesucht. Start ist wieder 18.45 Uhr. Es geht in Richtung Düna und dann zurück nach Osterode. Etappenziel ist das Gelände der Wartbergschule, wo es zur Stärkung für die letzte Etappe am Freitag Leberkäse im Brötchen gibt.

Am Samstag fällt dann um 16 Uhr der letzte Startschuss im Rahmen des 14. Osteroder Etappenmarathons: Der letzte Abschnitt führt vom Haus der Jugend in Osterode zur Turnhalle der Bleichestelle – selbstverständlich nicht auf dem direkten Weg: Der MTV Osterode hat eine etwa sieben Kilometer lange Strecke zusammengestellt, die unter anderem durch den Schützenpark und über die Söse und den Mühlengraben verläuft.

Das Drumherum

Damit sich unterwegs niemand verirrt, sind alle Etappen ausgeschildert. Zudem richten die sieben Vereine Versorgungspunkte ein und sorgen für einen Sanitätsdienst.

Mehr als 200 Läuferinnen und Läufer sind bisher angemeldet. Die Online-Anmeldung ist zwar geschlossen, aber man kann sich am Sonntag in Förste noch bis 10.15 Uhr nachmelden. Zu den 11 Euro Startgeld, die in bar zu entrichten sind, erheben die Veranstalter dann noch eine Nachmeldegebühr über 2 Euro. Das Startgeld für die Einzeletappe beträgt 3 Euro.

Als besonderes Highlight bietet der SC Buntenbock am Sonntag, Donnerstag und Samstag noch die Möglichkeit eines Schnupper-Biathlons an. Fragen beantworten die Organisatoren über die E-Mail-Adresse info@etappenmarathon.de.