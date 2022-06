Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Altkreis-Teams setzte sich der SV Rotenberg (in weiß) mit 3:0 bei TuSpo Petershütte durch. Kommt es jetzt zur Revanche?

Osterode. Am letzten Spieltag der Meisterrunde in der Fußball-Bezirksliga steht das Altkreis-Duell zwischen dem SVR und TuSpo an. Es geht im das Prestige.