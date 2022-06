Auf der letzten Runde hängt Jannik Just alle Konkurrenten ab

Für Jannik Just, Nachwuchsläufer der LG Osterode (Altersklasse M12), stand eine Woche nach den Einzel-Bezirksmeisterschaften nun der Start bei den Langstrecken-Bezirksmeisterschaften an. Bei relativ guten Laufbedingungen musste er sich über die 2.000 m-Distanz der starken Konkurrenz in seiner Altersklasse in Braunschweig-Rüningen stellen, was ihm an diesem Tag sehr gut gelang.

Nach dem Start ordnete sich Just zunächst in der Mitte des Feldes ein und nutzte so den Windschatten seiner Konkurrenz. Da keiner der Athleten das Tempo machen wollte, war das Rennen mit einer Durchgangszeit von 3:45 Minuten auf dem ersten Kilometer sehr langsam. Auch die nächsten 600 Meter wollte noch keiner der Läufer die Initiative ergreifen, so dass das Tempo weiter sehr verhalten war. Erst eingangs der letzten Runde forcierte ein Konkurrent die Geschwindigkeit, dem nur Just und ein weiterer Läufer folgen konnten.

300 Meter vor dem Ziel setzte sich Just an die Spitze und zog das Tempo nochmals an, so dass nur ein weiterer Athlet dicht folgen konnte. Im Gegensatz zur Vorwoche, als der Osteroder auf der Zielgeraden noch übersprintet werden konnte, zeigte er sich an diesem Wochenende in besserer Verfassung. Er lief die die letzten 200 Meter in starken 34 Sekunden, hielt seinen Konkurrenten damit knapp auf Distanz und konnte sich so in der guten Zeit von 7:13,43 Minuten als Erster den Bezirksmeistertitel sichern.