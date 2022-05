Enges Dart-Duell zwischen Schwiegershausen und Hörden

Das Dart-Team des TSV Schwiegershausen hat sich am achten Spieltag der Steeldarts-Hobby-Liga (SHL) dank einer starken Moral noch einen Punkt gegen seine Gäste aus Hörden erkämpft.

Die Hausherren gerieten zu Beginn gleich in Rückstand. Roland Beuershausen und Hendrik Riechel spielten eine 2:0-Führung für die Rot-Weißen heraus. Daniel Bringmann und Cedric Barke hatten aus Schwiegershäuser Sicht die richtige Antwort parat und konnten die Partie umgehend ausgleichen. Einer 1:3-Niederlage von Ulli Bergkemper/Nils Schrader folgte im Doppel eine unerwartete Niederlage von Bringmann/Barke zum 2:4-Pausenstand.

Durch einen weiteren Sieg von Riechel stand das TSV-Team beim 2:5 schon beinahe mit dem Rücken zur Wand. Ulli Bergkemper konnte ein nervenaufreibendes Spiel im Decider für sich entscheiden, wodurch noch einmal ein spürbarer Ruck durch die Schwiegershäuser Reihen ging. Daniel Bringmann und Cedric Barke stellten den Anschluss und auch den Ausgleich wieder her, mit einem 5:5 ging es in die Schlussdoppel.

Hier konnte Schwiegershausen erstmals in Führung gehen, Bringmann/Barke setzten sich 3:1 gegen Riechel/Wehe durch. Nach dem 2:5-Rückstand war damit bereits ein Punkt gesichert, der mit etwas mehr Spielglück vielleicht sogar noch in einen Sieg hätte gedreht hätte werden können. Doch Bergkemper/Schrader haderten zeitweise zu sehr mit den Doppel-Feldern, was Krome/Bierwirth auszunutzen wussten und den Gästen das Unentschieden sicherten. Am Ende stand eine leistungsgerechte Punkteteilung, was die Statistiken mit 6:6-Sets und 24:24-Legs unterstreichen. Beide Teams bleiben somit punktgleich auf Platz fünf und sechs.